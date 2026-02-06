Самый мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в компактном классе: HDS 8/18-4 C с режимом eco!efficiency и режимом пара впечатляет своей эргономикой и удобством в использовании. Оснащен 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением. Прочный осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивает необходимое давление. Пистолет EASY! Force Advanced с запатентованной технологией мощного сопла, струйной трубкой длиной более 1 метра и быстроразъемными соединениями EASY! Lock гарантирует комфортную и эргономичную работу. Демпферная система (SDS) снижает вибрацию, позволяя работать без чрезмерной нагрузки. Технология горячей воды эффективно расщепляет маслосмазочные вещества и уменьшает использование моющих средств, которые точно дозируются из бака, емкостью 15,5 л. Давление и расход воды можно регулировать, в соответствии с задачами и настраивать непосредственно на пистолете, благодаря ругелятору Servo Control. HDS 8/18-4 C создан для ежедневной эксплуатации в сложных условиях. Опция защиты от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают надежную работу аппарата. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании спередним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.