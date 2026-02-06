Найпотужніший 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води у компактному класі: HDS 8/18-4 C з режимом eco!efficiency та режимом пару вражає своєю ергономікою та зручністю у використанні. Оснащений 4-полюсним електродвигуном із водяним охолодженням. Міцний осьовий насос із трьома керамічними поршнями забезпечує необхідний тиск. Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced із запатентованою технологією потужного сопла, струменевою трубкою довжиною понад 1 метр і швидкороз’ємними з’єднаннями EASY!Lock гарантує комфортну та ергономічну роботу. Демпферна система (SDS) знижує вібрацію, дозволяючи працювати без надмірного навантаження. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні речовини та зменшує використання миючих засобів, які точно дозуються з баку, ємністю 15,5 л. Тиск і витрату води можна регулювати, відповідно до завдань і налаштовувати безпосередньо на пістолеті, завдяки регулятору Servo Control. HDS 8/18-4 C створений для щоденної експлуатації в складних умовах. Опція захисту від накипу, водяний фільтр і запобіжний клапан забезпечують надійну роботу апарату. Міцне шасі надійно захищає від ударів, а великі задні колеса, в поєднанні з переднім поворотним колесом, забезпечують високу маневреність і мобільність. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.