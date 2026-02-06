Апарат високого тиску HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C - найпотужніший 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води в класі Compact, оснащений 3-поршневим осьовим насосом з режимом eco!efficiency та режимом пару, зручним перемикачем та пістолетом високого тиску EASY! Force Advanced.
Найпотужніший 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води у компактному класі: HDS 8/18-4 C з режимом eco!efficiency та режимом пару вражає своєю ергономікою та зручністю у використанні. Оснащений 4-полюсним електродвигуном із водяним охолодженням. Міцний осьовий насос із трьома керамічними поршнями забезпечує необхідний тиск. Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced із запатентованою технологією потужного сопла, струменевою трубкою довжиною понад 1 метр і швидкороз’ємними з’єднаннями EASY!Lock гарантує комфортну та ергономічну роботу. Демпферна система (SDS) знижує вібрацію, дозволяючи працювати без надмірного навантаження. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні речовини та зменшує використання миючих засобів, які точно дозуються з баку, ємністю 15,5 л. Тиск і витрату води можна регулювати, відповідно до завдань і налаштовувати безпосередньо на пістолеті, завдяки регулятору Servo Control. HDS 8/18-4 C створений для щоденної експлуатації в складних умовах. Опція захисту від накипу, водяний фільтр і запобіжний клапан забезпечують надійну роботу апарату. Міцне шасі надійно захищає від ударів, а великі задні колеса, в поєднанні з переднім поворотним колесом, забезпечують високу маневреність і мобільність. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Висока ефективність
- Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
- Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
- Інтегроване місце зберігання сопла.
- Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. тиск (бар)
|220
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|6
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,2
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|4,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|025
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|119,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|131,187
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Автоматична система скидання тиску
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
