Аппарат высокого давления HDS 9/17-4 CXA
Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
- Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
- Автоматический барабан для безопасной работы и удобного хранения 15-метрового шланга высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
Высокая эффективность.
- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
- Интегрированный отсек для хранения сопел
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
- Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|340 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 170 / 3 - 17
|Макс. давление (бар)
|220
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,8
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,6
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|123,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|135,111
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1260 x 650 x 920
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Тип шланга высокого давления.: Ultra Guard
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления.
- Струйная трубка высокого давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 9/17-4 CXA
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