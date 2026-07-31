Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA

Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
  • Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
  • Автоматичний барабан для безпечної роботи та зручного зберігання 15-метрового шланга високого тиску Ultra Guard із покриттям Teflon®.
Висока ефективність
  • Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
  • Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
  • Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Безпека експлуатації.
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
  • Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
  • Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
  • Інтегроване місце зберігання сопла.
  • Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
  • Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
  • Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
  • Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
  • Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
  • Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 340 - 900
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 170 / 3 - 17
Макс. тиск (бар) 220
Температура (при подачі 12°C) (°C) хв. 80 - макс. 155
Споживана потужність (кВт) 6,5
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 5,8
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 4,6
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 15
Вага (з аксесуарами) (кг) 123,1
Вага (з упаковкою) (кг) 135,111
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1260 x 650 x 920

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Ultra Guard
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 6, 250 бар
  • Система еластичного демпфування (SDS)
  • Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Струменева трубка високого тиску
  • Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA
Апарат високого тиску HDS 9/17-4 CXA

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 9/17-4 CXA

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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