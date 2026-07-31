Пінна насадка з балоном Basic 2, 700 л/год - 800 л/год
Для апаратів високого тиску з продуктивністю 700-800 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.
Високоякісне виконання і використання особливо міцних деталей, корпусу з латуні, гарантують довгий термін служби пінної насадки Basic 2. Вона спеціально розроблена для апаратів високого тиску з продуктивністю 700 - 800 л/год, що не мають функції Servo-Control, та формує піну чудової якості. Вбудований клапан забезпечує точне 3-ступінчасте дозування і виключає випадкове порушення регулювання. Стійкий, міцний і ергономічний балон для засобу чищення легко наповнюється завдяки широкому отвору і швидко замінюється.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|700 - 800
|Розмір сопла ( )
|45
|Макс. тиск (бар)
|300
|Дозування (%)
|1 - 2 - 4
|Ємність бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|EASY!Lock
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,756
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Запчастини для Пінна насадка з балоном Basic 2, 700 л/год - 800 л/год
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