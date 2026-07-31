Високоякісне виконання і використання особливо міцних деталей, корпусу з латуні, гарантують довгий термін служби пінної насадки Basic 2. Вона спеціально розроблена для апаратів високого тиску з продуктивністю 700 - 800 л/год, що не мають функції Servo-Control, та формує піну чудової якості. Вбудований клапан забезпечує точне 3-ступінчасте дозування і виключає випадкове порушення регулювання. Стійкий, міцний і ергономічний балон для засобу чищення легко наповнюється завдяки широкому отвору і швидко замінюється.