Пінна насадка з балоном Basic 2, 700 л/год - 800 л/год

Для апаратів високого тиску з продуктивністю 700-800 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.

Високоякісне виконання і використання особливо міцних деталей, корпусу з латуні, гарантують довгий термін служби пінної насадки Basic 2. Вона спеціально розроблена для апаратів високого тиску з продуктивністю 700 - 800 л/год, що не мають функції Servo-Control, та формує піну чудової якості. Вбудований клапан забезпечує точне 3-ступінчасте дозування і виключає випадкове порушення регулювання. Стійкий, міцний і ергономічний балон для засобу чищення легко наповнюється завдяки широкому отвору і швидко замінюється.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) 700 - 800
Розмір сопла ( ) 45
Макс. тиск (бар) 300
Дозування (%) 1 - 2 - 4
Ємність бака (л) 1
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба EASY!Lock
Вага (з упаковкою) (кг) 0,756

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Запчастини для Пінна насадка з балоном Basic 2, 700 л/год - 800 л/год

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