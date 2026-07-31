Апарат високого тиску HDS 6/15 CXA
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
- Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
Висока ефективність
- Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
- Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced для роботи без втоми для оператора та без зусилля утримання.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
- Інтегроване місце зберігання сопла.
- Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Спеціальна опора для підйому передньої частини апарату при подоланні таких перешкод, як бордюри та сходи.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|260 - 560
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Макс. тиск (бар)
|200
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|3,4
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|3,1
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (г/год)
|2,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|025
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|104,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|116,311
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1260 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
- Автоматична система скидання тиску.
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
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