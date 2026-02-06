Апарат високого тиску HD 7/10 CXF

Компактний апарат високого тиску без підігріву води HD 7/10 CXF, оснащений регулятором Servo Control та барабаном для шланга, є універсальним рішенням для використання на підприємствах харчової промисловості.

Апарат високого тиску без підігріву води HD 7/10 CXF спеціально розроблений для використання на підприємствах харчової промисловості. Як флагман лінійки Compact, він оснащений високоякісними компонентами, має вертикальну, міцну конструкцію та вирізняється високою мобільністю, простотою в експлуатації й тривалим терміном служби. Завдяки пістолету високого тиску EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя для зняття навантаження з рук оператора, а також швидкороз’ємним з’єднанням EASY!Lock, що забезпечують у п’ять разів швидшу зміну аксесуарів, порівняно зі звичайними різьбовими з’єднаннями, апарат є надзвичайно зручним у роботі. Комфорт експлуатації додатково підвищують регулятор Servo Control — для плавного регулювання тиску та витрати води безпосередньо з пістолета — і трипозиційна форсунка для швидкого перемикання режимів розпилення. Дозуючий клапан дозволяє додавати миючий засіб до струменя в режимі низького тиску. У конструкції апарата також передбачено низку практичних рішень: зручні тримачі для аксесуарів і кабелю, відсік для форсунок і вбудований барабан для шланга високого тиску.

Особливості та переваги
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Відповідність санітарним вимогам.
  • Вбудований барабан зі шлангом високого тиску у виконанні для харчової промисловості та міцними сірими колесами.
  • Температура води на вході до 80°C.
  • Сірі колеса з підвищеною зносостійкістю.
Зручна система подачі миючого засобу.
  • Система всмоктування миючих засобів для видалення складних забруднень.
  • При необхідності можна використовувати систему піноутворення високого тиску «Inno Foam Set».
Регулятор Servo Control
  • Дбайливе очищення чутливих поверхонь.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 250 - 700
Температура води на вході (°C) 80
Робочий тиск (бар/МПа) 10 - 100 / 1 - 10
Макс. тиск (бар/МПа) 120 / 12
Споживана потужність (кВт) 3
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 36,5
Вага (з упаковкою) (кг) 39,026
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 360 x 400 x 925

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force у виконанні для харчової промисловості
  • Довжина шлангу високого тиску: 15 м
  • Тип шлангу високого тиску: Для харчової промисловості
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 840 мм
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
  • Автоматична система скидання тиску
  • Плавне регулювання тиску та витрати води
