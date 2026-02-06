Апарат високого тиску без підігріву води HD 7/10 CXF спеціально розроблений для використання на підприємствах харчової промисловості. Як флагман лінійки Compact, він оснащений високоякісними компонентами, має вертикальну, міцну конструкцію та вирізняється високою мобільністю, простотою в експлуатації й тривалим терміном служби. Завдяки пістолету високого тиску EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя для зняття навантаження з рук оператора, а також швидкороз’ємним з’єднанням EASY!Lock, що забезпечують у п’ять разів швидшу зміну аксесуарів, порівняно зі звичайними різьбовими з’єднаннями, апарат є надзвичайно зручним у роботі. Комфорт експлуатації додатково підвищують регулятор Servo Control — для плавного регулювання тиску та витрати води безпосередньо з пістолета — і трипозиційна форсунка для швидкого перемикання режимів розпилення. Дозуючий клапан дозволяє додавати миючий засіб до струменя в режимі низького тиску. У конструкції апарата також передбачено низку практичних рішень: зручні тримачі для аксесуарів і кабелю, відсік для форсунок і вбудований барабан для шланга високого тиску.