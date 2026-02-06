Апарат високого тиску HD 7/10 CXF
Компактний апарат високого тиску без підігріву води HD 7/10 CXF, оснащений регулятором Servo Control та барабаном для шланга, є універсальним рішенням для використання на підприємствах харчової промисловості.
Апарат високого тиску без підігріву води HD 7/10 CXF спеціально розроблений для використання на підприємствах харчової промисловості. Як флагман лінійки Compact, він оснащений високоякісними компонентами, має вертикальну, міцну конструкцію та вирізняється високою мобільністю, простотою в експлуатації й тривалим терміном служби. Завдяки пістолету високого тиску EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя для зняття навантаження з рук оператора, а також швидкороз’ємним з’єднанням EASY!Lock, що забезпечують у п’ять разів швидшу зміну аксесуарів, порівняно зі звичайними різьбовими з’єднаннями, апарат є надзвичайно зручним у роботі. Комфорт експлуатації додатково підвищують регулятор Servo Control — для плавного регулювання тиску та витрати води безпосередньо з пістолета — і трипозиційна форсунка для швидкого перемикання режимів розпилення. Дозуючий клапан дозволяє додавати миючий засіб до струменя в режимі низького тиску. У конструкції апарата також передбачено низку практичних рішень: зручні тримачі для аксесуарів і кабелю, відсік для форсунок і вбудований барабан для шланга високого тиску.
Особливості та переваги
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Відповідність санітарним вимогам.
- Вбудований барабан зі шлангом високого тиску у виконанні для харчової промисловості та міцними сірими колесами.
- Температура води на вході до 80°C.
- Сірі колеса з підвищеною зносостійкістю.
Зручна система подачі миючого засобу.
- Система всмоктування миючих засобів для видалення складних забруднень.
- При необхідності можна використовувати систему піноутворення високого тиску «Inno Foam Set».
Регулятор Servo Control
- Дбайливе очищення чутливих поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|250 - 700
|Температура води на вході (°C)
|80
|Робочий тиск (бар/МПа)
|10 - 100 / 1 - 10
|Макс. тиск (бар/МПа)
|120 / 12
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|36,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|39,026
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 400 x 925
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force у виконанні для харчової промисловості
- Довжина шлангу високого тиску: 15 м
- Тип шлангу високого тиску: Для харчової промисловості
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 840 мм
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Вбудований барабан для шлангу високого тиску
- Функція подачі миючого засобу: Всмоктування
- Автоматична система скидання тиску
- Плавне регулювання тиску та витрати води
