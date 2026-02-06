Аппарат высокого давления HD 7/10 CXF
Компактный аппарат высокого давления HD 7/10 CXF, c регулятором Servo Control и барабаном для шланга, является универсальным решением для применения на предприятиях пищевой промышленности.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 7/10 CXF специально разработан для использования на предприятиях пищевой промышленности. Как флагман линейки Compact, он оснащён высококачественными компонентами, имеет вертикальную, прочную конструкцию и отличается высокой мобильностью, простотой в эксплуатации и длительным сроком службы. Благодаря пистолету высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи для снятия нагрузки с рук оператора, а также быстросъёмным соединениям EASY!Lock, обеспечивающим замену аксессуаров в пять раз быстрее по сравнению с традиционными резьбовыми соединениями, аппарат чрезвычайно удобен в использовании. Дополнительный комфорт при работе обеспечивают регулятор Servo Control — для плавной регулировки давления и расхода воды прямо с пистолета — и трёхпозиционная форсунка для быстрого переключения режимов распыления. Дозирующий клапан позволяет подавать моющее средство в струю в режиме низкого давления. В конструкции аппарата также предусмотрен ряд практичных решений: удобные держатели для аксессуаров и кабеля, отсек для форсунок и встроенный барабан для шланга высокого давления.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Соответствие санитарным требованиям.
- Интегрированный барабан со шлангом высокого давления для пищевой промышленности и прочные, серые колёса.
- Температура воды на входе до 80°C.
- Серые колеса с повышенной износостойкостью.
Удобная система подачи моющего средства.
- Система подачи моющих средств для удаления сложных загрязнений.
- В качестве дополнительной опции, доступна система пенной очистки Inno Foam Set
Регулятор Servo Control
- Деликатная очистка чувствительных поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|250 - 700
|Температура воды на входе (°C)
|80
|Рабочее давление (бар/МПа)
|10 - 100 / 1 - 10
|Макс. давление (бар/МПа)
|120 / 12
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|36,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|39,026
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 400 x 925
Комплектация
- Пистолет: EASY!Force в исполнении для пищевой промышленности
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 840 мм
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления
- Регулятор давления и расхода воды
