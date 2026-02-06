Апарат високого тиску HDS 6/15 C

Особливості та переваги
Висока ефективність
  • Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
  • Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
  • Запатентоване сопло Kärcher забезпечує до 40% більшу ударну силу, порівняно з традиційними соплами.
Безпека експлуатації.
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
  • Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
  • Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
  • Інтегроване місце зберігання сопла.
  • Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
  • Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
  • Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
  • Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
  • Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
  • Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 260 - 560
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Макс. тиск (бар) 200
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 3,4
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 3,1
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 2,5
Кабель живлення (м) 5
Паливний бак (л) 15
Вага (з аксесуарами) (кг) 101,4
Вага (з упаковкою) (кг) 110,037
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1066 x 650 x 920

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Автоматична система скидання тиску
  • Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C
Апарат високого тиску HDS 6/15 C

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 6/15 C

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.