HD 8/18-4 M Pu — це насосний модуль середнього класу з міцним 3-поршневим осьовим насосом з латунної головкою циліндра і 4-полюсним низькооборотним 3-фазним двигуном. Підходить для горизонтальної та вертикальної експлуатації.

Потужний насосний модуль HD 8/18-4 M PU з міцним 3-поршневим осьовим насосом з латунною головкою циліндра, 4-полюсним низькооборотним 3-фазним двигуном та захисним клапаном вражає на 20% вищою ефективністю використання енергії та продуктивністю очищення. Стаціонарна машина середнього класу може працювати як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Триточкове кріплення на задній панелі машини забезпечує вертикальну настінну або горизонтальну установку. Надзвичайно зручна компоновка апарата забезпечуэ швидкий доступ для обслуговування електронних компонентів та насоса високого тиску, який захищений великим водним фільтром. Використовуючи функцію Servo Control, обсяг води і робочий тиск можна змінювати, вибираючи відповідні насадки. Усі елементи високого тиску захищені від навантаження в режимі очікування завдяки надійній функції автоматичного скидання тиску.

Особливості та переваги
Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун. Високоякісна латунна головка циліндра.
Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Легкий та надійний настінний монтаж за допомогою трьох отворів на задній панелі корпуса Особливо компактна конструкція Міцний пластиковий корпус надійно захищає насос від пошкоджень та бруду.
Легко обслуговується
  • Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
  • Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
  • Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
  • 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 760
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. тиск (бар/МПа) 270 / 27
Споживана потужність (кВт) 4,6
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 31,577
Вага (з упаковкою) (кг) 34
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 290 x 300 x 565

Комплектація

  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску
Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
