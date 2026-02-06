Потужний насосний модуль HD 8/18-4 M PU з міцним 3-поршневим осьовим насосом з латунною головкою циліндра, 4-полюсним низькооборотним 3-фазним двигуном та захисним клапаном вражає на 20% вищою ефективністю використання енергії та продуктивністю очищення. Стаціонарна машина середнього класу може працювати як в вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Триточкове кріплення на задній панелі машини забезпечує вертикальну настінну або горизонтальну установку. Надзвичайно зручна компоновка апарата забезпечуэ швидкий доступ для обслуговування електронних компонентів та насоса високого тиску, який захищений великим водним фільтром. Використовуючи функцію Servo Control, обсяг води і робочий тиск можна змінювати, вибираючи відповідні насадки. Усі елементи високого тиску захищені від навантаження в режимі очікування завдяки надійній функції автоматичного скидання тиску.