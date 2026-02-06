Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Pu

HD 8/18-4 M Pu — это насосный модуль среднего класса, с прочным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра и 4-полюсным низкооборотным трехфазным двигателем. Подходит для горизонтальной и вертикальной эксплуатации.

Мощный насосный модуль HD 8/18-4 M Pu с прочным 3-поршневым осевым насосом с латунной головкой цилиндра, 4-полюсным низкооборотным трехфазным двигателем и защитным клапаном впечатляет на 20% более высокой эффективностью использования энергии и производительностью очистки. Стационарный аппарат среднего класса может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Трёхточечное крепление на задней панели машины обеспечивает вертикальную настенную, а также горизонтальную установку. Чрезвычайно удобная компоновка аппарата обеспечивает быстрый доступ для обслуживания электронных компонентов и насоса высокого давления, защищённого большим водяным фильтром. Используя функцию Servo Control, объем воды и рабочее давление можно изменять, в зависимости от используемых форсунок. Компоненты насосного модуля защищены от нагрузок в режиме ожидания благодаря надежной функции автоматическогосброса давления.

Особенности и преимущества
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Готов к стационарному применению
С задней стороны корпуса предусмотрены три отверстия для легкого и надежного прикрепления к стене. Особо компактная конструкция Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 760
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Потребляемая мощность (кВт) 4,6
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 31,577
Вес (с упаковкой) (кг) 34
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 290 x 300 x 565

Комплектация

  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
