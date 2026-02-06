Компактний, мобільний, апарат високого тиску без нагрівання HD 8 / 18-4M з 4-полюсним трифазним електродвигуном вражає різноманітністю додаткових аксесуарів, зручний в обслуговуванні і гнучкий в застосуванні. Низькообертовий трифазний четирёхполюсний двигун, трёхпоршневой осьової насос із запобіжним клапаном і латунної головкою циліндрів дозволяють на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту компонентів високого тиску в стандартну комплектацію входять функція автоматичного скидання тиску і великий фільтр тонкого очищення води. Пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення утримує сили до нуля, а швидкорознімні з'єднання EASY! Lock дають можливість з'єднання / роз'єднання в п'ять разів швидше, ніж звичайні нарізні сполучення, без зниження міцності і довговічності, а також гарантують, що визможете працювати без втоми і заощадити час на з'єднання і роз'єднання.