Апарат високого тиску HD 8/18-4 M
Чудові робочі характеристики (продуктивність 760 л/год при робочому тиску 180 бар) відрізняють HD 8/18-4M в повсякденному комерційному використанні.
Компактний, мобільний, апарат високого тиску без нагрівання HD 8 / 18-4M з 4-полюсним трифазним електродвигуном вражає різноманітністю додаткових аксесуарів, зручний в обслуговуванні і гнучкий в застосуванні. Низькообертовий трифазний четирёхполюсний двигун, трёхпоршневой осьової насос із запобіжним клапаном і латунної головкою циліндрів дозволяють на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту компонентів високого тиску в стандартну комплектацію входять функція автоматичного скидання тиску і великий фільтр тонкого очищення води. Пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску для зменшення утримує сили до нуля, а швидкорознімні з'єднання EASY! Lock дають можливість з'єднання / роз'єднання в п'ять разів швидше, ніж звичайні нарізні сполучення, без зниження міцності і довговічності, а також гарантують, що визможете працювати без втоми і заощадити час на з'єднання і роз'єднання.
Особливості та переваги
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний, 4-полюсний, низькообертовий електродвигун. Високоякісна латунна головка циліндра.
Висока мобільністьРукоятка, що штовхається, може бути засунута за допомогою натискання клавіші, що забезпечує компактність пристрою і скорочує місце для зберігання Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль. Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Легко обслуговуєтьсяЛегкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою. Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки. Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Ефективне і економічне рішення
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Гнучкість в роботі
- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
- У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.
Зручне зберігання аксесуарів
- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
- Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|380 - 760
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. тиск (бар/МПа)
|270 / 27
|Споживана потужність (кВт)
|4,6
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|39,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|42,729
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Автоматична система скидання тиску
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 8/18-4 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.