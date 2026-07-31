Апарат високого тиску HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
HDS 8/18-4 CXA - це потужний 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води класу Compact, оснащений режимом eco!efficiency та режимом пару, а також автоматичним барабаном високого тиску Ultra Guard, довжиною 15 м.
HDS 8/18-4 CXA – найпотужніший 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води у класі Compact, оснащений автоматичним барабаном для зручного зберігання шлангу. Апарат підтримує режим eco!efficiency та режим пару, а його надійний 4-полюсний двигун із водяним охолодженням та осьовий насос із трьома керамічними поршнями забезпечують стабільний високий тиск. Завдяки автоматичному барабану, 15-метровий шланг високого тиску Ultra Guard із тефлоновим покриттям можна швидко змотувати та розмотувати, навіть під тиском, що значно скорочує час підготовки до роботи. Пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control забезпечує зручне регулювання тиску та подачі води, а запатентоване потужне сопло і швидкороз’ємні з’єднання EASY!Lock підвищують комфорт під час використання. Демпферна система (SDS) знижує рівень вібрацій, забезпечуючи менше навантаження на оператора. Гаряча вода ефективно розщеплює мастильні речовини, що дозволяє зменшити витрати мийних засобів, які точно дозуються з вбудованого баку, ємністю 15,5 л. Апарат HDS 8/18-4 CXA створений для щоденної роботи у важких умовах. Захист від накипу, водяний фільтр та запобіжний клапан забезпечують довговічність і надійність роботи.Міцне шасі надійно захищає від ударів, а великі задні колеса, в поєднанні з переднім поворотним колесом, забезпечують високу маневреність і мобільність. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
- Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
- Автоматичний барабан для безпечної роботи та зручного зберігання 15-метрового шланга високого тиску Ultra Guard із покриттям Teflon®.
Висока ефективність
- Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
- Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
- Інтегроване місце зберігання сопла.
- Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Інтуїтивно зрозуміле управління за допомогою єдиного поворотного перемикача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 800
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. тиск (бар)
|220
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 80 - макс. 155
|Споживана потужність (кВт)
|6
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|5,2
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|4,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|122,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|134,311
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1260 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 6, 250 бар
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
- Автоматична система скидання тиску.
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.