HDS 8/18-4 CXA – найпотужніший 3-фазний апарат високого тиску з підігрівом води у класі Compact, оснащений автоматичним барабаном для зручного зберігання шлангу. Апарат підтримує режим eco!efficiency та режим пару, а його надійний 4-полюсний двигун із водяним охолодженням та осьовий насос із трьома керамічними поршнями забезпечують стабільний високий тиск. Завдяки автоматичному барабану, 15-метровий шланг високого тиску Ultra Guard із тефлоновим покриттям можна швидко змотувати та розмотувати, навіть під тиском, що значно скорочує час підготовки до роботи. Пістолет EASY!Force Advanced із регулятором Servo Control забезпечує зручне регулювання тиску та подачі води, а запатентоване потужне сопло і швидкороз’ємні з’єднання EASY!Lock підвищують комфорт під час використання. Демпферна система (SDS) знижує рівень вібрацій, забезпечуючи менше навантаження на оператора. Гаряча вода ефективно розщеплює мастильні речовини, що дозволяє зменшити витрати мийних засобів, які точно дозуються з вбудованого баку, ємністю 15,5 л. Апарат HDS 8/18-4 CXA створений для щоденної роботи у важких умовах. Захист від накипу, водяний фільтр та запобіжний клапан забезпечують довговічність і надійність роботи.Міцне шасі надійно захищає від ударів, а великі задні колеса, в поєднанні з переднім поворотним колесом, забезпечують високу маневреність і мобільність. В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.