HDS 8/18-4 CXA - самый мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в классе Compact, оснащенный автоматическим барабаном для удобного хранения шланга. Аппарат поддерживает режим eco!efficiency и режим пара, а его надежный 4-полюсный двигатель с водяным охлаждением и осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивают стабильное высокое давление. Благодаря автоматическому барабану, 15-метровый шланг высокого давления Ultra Guard с тефлоновым покрытием можно быстро сматывать и разматывать, даже под давлением, что значительно сокращает время подготовки к работе. Пистолет EASY! Force Advanced с регулятором Servo Control обеспечивает удобную регулировку давления и подачи воды, а запатентованное мощное сопло и быстроразъемные соединения EASY! Lock повышают комфорт при использовании. Демпферная система (SDS) снижает уровень вибраций, обеспечивая меньшую нагрузку на оператора. Горячая вода эффективно расщепляет маслосмазочные вещества, что позволяет уменьшить расход моющих средств, которые точно дозируются из встроенного бака, емкостью 15,5 л. Аппарат HDS 8/18-4 CXA создан для ежедневной работы в тяжелых условиях. Защита от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают долговечность и надежность работы. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании с передним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.