Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
HDS 8/18-4 CXA - это мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды класса Compact, оснащенный режимом eco!efficiency и режимом пара, а также автоматическим барабаном высокого давления Ultra Guard, длиной 15 м.
HDS 8/18-4 CXA - самый мощный 3-фазный аппарат высокого давления с подогревом воды в классе Compact, оснащенный автоматическим барабаном для удобного хранения шланга. Аппарат поддерживает режим eco!efficiency и режим пара, а его надежный 4-полюсный двигатель с водяным охлаждением и осевой насос с тремя керамическими поршнями обеспечивают стабильное высокое давление. Благодаря автоматическому барабану, 15-метровый шланг высокого давления Ultra Guard с тефлоновым покрытием можно быстро сматывать и разматывать, даже под давлением, что значительно сокращает время подготовки к работе. Пистолет EASY! Force Advanced с регулятором Servo Control обеспечивает удобную регулировку давления и подачи воды, а запатентованное мощное сопло и быстроразъемные соединения EASY! Lock повышают комфорт при использовании. Демпферная система (SDS) снижает уровень вибраций, обеспечивая меньшую нагрузку на оператора. Горячая вода эффективно расщепляет маслосмазочные вещества, что позволяет уменьшить расход моющих средств, которые точно дозируются из встроенного бака, емкостью 15,5 л. Аппарат HDS 8/18-4 CXA создан для ежедневной работы в тяжелых условиях. Защита от накипи, водяной фильтр и предохранительный клапан обеспечивают долговечность и надежность работы. Прочное шасси надежно защищает от ударов, а большие задние колеса, в сочетании с передним поворотным колесом, обеспечивают высокую маневренность и мобильность. В аппарат интегрированы дополнительные отсеки для хранения аксессуаров.
Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
- Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
- Автоматический барабан для безопасной работы и удобного хранения 15-метрового шланга высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
Высокая эффективность.
- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
- Интегрированный отсек для хранения сопел
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
- Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Интуитивно понятное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|300 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар)
|220
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|6
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,2
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|122,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|134,311
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1260 x 650 x 920
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления.
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 8/18-4 CXA (с автоматическим барабаном для шланга)
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