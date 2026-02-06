Апарат високого тиску HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Апарат високого тиску з електричним водонагрівачем HDS E 8/16-4 M, що вражає високими теплопродуктивністю (24 кВт) та енергоефективністю, призначений для експлуатації в місцях, що не допускають викиду вихлопних газів.
Колосальна продуктивність у поєднанні зі заощадженням ресурсів: інноваційний апарат високого тиску з електричним водонагрівачем HDS E 8/16-4 M вражає високими значеннями теплопродуктивності (24 кВт) і робочої температури (максимум 85 °C). При цьому він має високу енергоефективність: нова високоефективна система теплоізоляції котла знижує споживання електроенергії в режимі очікування на 40 %. Передбачено також економічний режим eco!efficiency, що забезпечує автоматичне підтримання температури води на рівні 60 °C, оптимальному для виконання більшості прибиральних робіт. Для ефективнішого усунення стійких олійно-жирових забруднень передбачено підтримання за допомогою регулятора Servo Control постійної температури на рівні до 70 °C. До числа інноваційних рішень належать також пістолет EASY!Force, який завдяки використанню сили віддачі водяного струменя зводить до нуля зусилля відтягнення важеля, і швидкодіючі роз'єми EASY!Lock, що дають змогу приєднувати та від'єднувати приладдя в 5 разів швидше, ніж за використання звичайних різьбових роз'ємів.бажані вихлопні гази, наприклад, у харчовій промисловості, лікарнях, великих кухнях або промислових підприємствах.
Особливості та переваги
Максимальна енергоефективність та економія коштів
- Високоефективний ізоляційний матеріал забезпечує економію до 40 % енергії в режимі очікування.
- Передбачено режим eco!efficiency.
Висока робоча температура
- Великий накопичувач для гарячої води (макс. 85 °C).
- До 45 °C за безперервної роботи з повним навантаженням або 70 °C за використання регулятора Servo Control.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
- Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Регулятор Servo Control
- Значно збільшена температура води на виході робочого інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 760
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|хв. 45 - макс. 85
|Споживана потужність (кВт)
|29,5
|Кабель живлення (м)
|5
|Потужність нагрівача (кВт)
|24
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|122,1
|Вага (з упаковкою) (кг)
|133,796
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 6, 250 бар
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Екологічний електронагрівач
- Панель управління зі світловими індикаторами
- Автоматична система скидання тиску
- Два бака для миючих засобів
- Регулятор Servo Control
Області застосування
- Апарат високого тиску з електричним водонагрівачем для експлуатації в приміщеннях без викиду вихлопних газів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS-E 8/16-4 M 24 kW
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.