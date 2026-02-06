Колосальна продуктивність у поєднанні зі заощадженням ресурсів: інноваційний апарат високого тиску з електричним водонагрівачем HDS E 8/16-4 M вражає високими значеннями теплопродуктивності (24 кВт) і робочої температури (максимум 85 °C). При цьому він має високу енергоефективність: нова високоефективна система теплоізоляції котла знижує споживання електроенергії в режимі очікування на 40 %. Передбачено також економічний режим eco!efficiency, що забезпечує автоматичне підтримання температури води на рівні 60 °C, оптимальному для виконання більшості прибиральних робіт. Для ефективнішого усунення стійких олійно-жирових забруднень передбачено підтримання за допомогою регулятора Servo Control постійної температури на рівні до 70 °C. До числа інноваційних рішень належать також пістолет EASY!Force, який завдяки використанню сили віддачі водяного струменя зводить до нуля зусилля відтягнення важеля, і швидкодіючі роз'єми EASY!Lock, що дають змогу приєднувати та від'єднувати приладдя в 5 разів швидше, ніж за використання звичайних різьбових роз'ємів.бажані вихлопні гази, наприклад, у харчовій промисловості, лікарнях, великих кухнях або промислових підприємствах.