Апарат високого тиску HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Апарат високого тиску з електричним водонагрівачем HDS E 8/16-4 M, що вражає високими теплопродуктивністю (24 кВт) та енергоефективністю, призначений для експлуатації в місцях, що не допускають викиду вихлопних газів.

Колосальна продуктивність у поєднанні зі заощадженням ресурсів: інноваційний апарат високого тиску з електричним водонагрівачем HDS E 8/16-4 M вражає високими значеннями теплопродуктивності (24 кВт) і робочої температури (максимум 85 °C). При цьому він має високу енергоефективність: нова високоефективна система теплоізоляції котла знижує споживання електроенергії в режимі очікування на 40 %. Передбачено також економічний режим eco!efficiency, що забезпечує автоматичне підтримання температури води на рівні 60 °C, оптимальному для виконання більшості прибиральних робіт. Для ефективнішого усунення стійких олійно-жирових забруднень передбачено підтримання за допомогою регулятора Servo Control постійної температури на рівні до 70 °C. До числа інноваційних рішень належать також пістолет EASY!Force, який завдяки використанню сили віддачі водяного струменя зводить до нуля зусилля відтягнення важеля, і швидкодіючі роз'єми EASY!Lock, що дають змогу приєднувати та від'єднувати приладдя в 5 разів швидше, ніж за використання звичайних різьбових роз'ємів.бажані вихлопні гази, наприклад, у харчовій промисловості, лікарнях, великих кухнях або промислових підприємствах.

Особливості та переваги
Максимальна енергоефективність та економія коштів
  • Високоефективний ізоляційний матеріал забезпечує економію до 40 % енергії в режимі очікування.
  • Передбачено режим eco!efficiency.
Висока робоча температура
  • Великий накопичувач для гарячої води (макс. 85 °C).
  • До 45 °C за безперервної роботи з повним навантаженням або 70 °C за використання регулятора Servo Control.
Заощаджуйте час та енергію: пістолет високого тиску EASY!Force і швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock.
  • Можливість тривалої роботи без перевтоми, завдяки пістолету EASY!Force.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Регулятор Servo Control
  • Значно збільшена температура води на виході робочого інструменту.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 300 - 760
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Температура (при подачі 12°C) (°C) хв. 45 - макс. 85
Споживана потужність (кВт) 29,5
Кабель живлення (м) 5
Потужність нагрівача (кВт) 24
Вага (з аксесуарами) (кг) 122,1
Вага (з упаковкою) (кг) 133,796
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 6, 250 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Екологічний електронагрівач
  • Панель управління зі світловими індикаторами
  • Автоматична система скидання тиску
  • Два бака для миючих засобів
  • Регулятор Servo Control
Області застосування
  • Апарат високого тиску з електричним водонагрівачем для експлуатації в приміщеннях без викиду вихлопних газів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS-E 8/16-4 M 24 kW

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

