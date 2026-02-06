Колоссальная производительность в сочетании со сбережением ресурсов: инновационный аппарат высокого давления с электрическим водонагревателем HDS E 8/16-4 M впечатляет высокими значениями теплопроизводительности (24 кВт) и рабочей температуры (максимум 85 °C). При этом он обладает высокой энергоэффективностью: новая высокоэффективная система теплоизоляции котла снижает потребление электроэнергии в режиме ожидания на 40 %. Предусмотрен также экономичный режим eco!efficiency, обеспечивающий автоматическое поддержание температуры вода на уровне 60 °C, оптимальном для выполнения большинства уборочных работ. Для более эффективного устранения стойких масляно-жировых загрязнений предусмотрено поддержание при помощи регулятора Servo Control постоянной температуры на уровне до 70 °C. К числу инновационных решений относятся также пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.ности, больницах, больших кухнях или промышленных предприятиях.