Апарат високого тиску HDS 7/16 C
Особливості та переваги
Висока ефективність
- Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
- Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
- Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
- Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
- Запатентоване сопло Kärcher забезпечує до 40% більшу ударну силу, порівняно з традиційними соплами.
Безпека експлуатації.
- Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
- Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
- Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
- Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
- Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
- Інтегроване місце зберігання сопла.
- Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
- Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
- Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
- Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
- Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
- Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
- Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|310 - 660
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Макс. тиск (бар)
|220
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|4,4
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|3,6
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (г/год)
|2,9
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|025
|Паливний бак (л)
|15
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|111,4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|120,037
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Комплектація
- Пістолет: EASY!Force Advanced
- Розпилювальна трубка: 1050 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Система еластичного демпфування (SDS)
- Автоматична система скидання тиску
- Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Відео
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 7/16 C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.