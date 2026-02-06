Аппарат высокого давления HDS 7/16 C

Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
  • Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
  • Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
  • Запатентованное сопло Kärcher обеспечивает до 40% большую ударную силу, по сравнению с традиционными соплами.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
  • Интегрированный отсек для хранения сопел
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 310 - 660
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Макс. давление (бар) 220
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 4,4
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,6
Расход топлива в режиме eco!efficiency (г/ч) 2,9
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 025
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 111,4
Вес (с упаковкой) (кг) 120,037
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1066 x 650 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Автоматическая система сброса давления
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Чистящее средство
Запчасти для HDS 7/16 C

