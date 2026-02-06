Аппарат высокого давления HDS 7/16 C
Особенности и преимущества
Высокая эффективность.
- Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
- Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
- Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание.
- Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
- Запатентованное сопло Kärcher обеспечивает до 40% большую ударную силу, по сравнению с традиционными соплами.
Безопасность эксплуатации.
- Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
- Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
- Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
- Интегрированный отсек для хранения сопел
- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
- Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
- Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
- Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
- Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|310 - 660
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 160 / 3 - 16
|Макс. давление (бар)
|220
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,4
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|3,6
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (г/ч)
|2,9
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла
|025
|Топливный бак (л)
|15
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|111,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|120,037
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1066 x 650 x 920
Комплектация
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Система эластичного демпфирования (SDS)
- Автоматическая система сброса давления
- Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 7/16 C
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.