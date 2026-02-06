Апарат високого тиску HD 7/17 M

Мобільний апарат високого тиску HD 7/17 M має міцний 3-поршневий осьовий насос з загартованим поршнем з нержавіючої сталі, автоматичним скиданням тиску і надійним трифазним двигуном.

Надійний і потужний, компактний і мобільний: наш апарат високого тиску HD 7/17 M без підігріву води з трифазним двигуном об'єднує в собі тривалий термін служби, простоту обслуговування, максимальну гнучкість і зручність в роботі, призначений для вертикальної і горизонтальної роботи. Новий пістолет EASY! Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримує зусилля до нуля, і швидкоз'ємні кріпильні роз'єми EASY! Lock, які в 5 разів швидше, ніж звичайні, гарантують легку роботу і економію часу. Завдяки новій насосній системі енергоефективність і ефективність очищення також збільшуються приблизно на 20 відсотків. Щоб елементи апарата не пошкодились у режимі очікування, вбудовано ефективну функцію автоматичного скидання тиску. Практичний відсік для розміщення роторного сопла.

Особливості та переваги
Високоякісне обладнання
  • Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування
  • Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням.
  • Високоякісна латунна головка циліндра.
Гнучкість в роботі
  • Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
  • У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.
Висока мобільність
  • Рукоятка, що штовхається, може бути засунута за допомогою натискання клавіші, що забезпечує компактність пристрою і скорочує місце для зберігання
  • Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль.
  • Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Зручне зберігання аксесуарів
  • Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
  • Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
  • Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Легко обслуговується
  • Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
  • Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
  • Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Ефективне і економічне рішення
  • Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
  • Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
  • 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 700
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 170 / 17
Макс. тиск (бар/МПа) 255 / 25,5
Споживана потужність (кВт) 4,2
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 31,671
Вага (з упаковкою) (кг) 35,1
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Комплектація

  • Пістолет: EASY! Force
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
  • Автоматична система скидання тиску
Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/17 M

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

