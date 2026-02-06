Апарат високого тиску HD 7/17 M
Мобільний апарат високого тиску HD 7/17 M має міцний 3-поршневий осьовий насос з загартованим поршнем з нержавіючої сталі, автоматичним скиданням тиску і надійним трифазним двигуном.
Надійний і потужний, компактний і мобільний: наш апарат високого тиску HD 7/17 M без підігріву води з трифазним двигуном об'єднує в собі тривалий термін служби, простоту обслуговування, максимальну гнучкість і зручність в роботі, призначений для вертикальної і горизонтальної роботи. Новий пістолет EASY! Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримує зусилля до нуля, і швидкоз'ємні кріпильні роз'єми EASY! Lock, які в 5 разів швидше, ніж звичайні, гарантують легку роботу і економію часу. Завдяки новій насосній системі енергоефективність і ефективність очищення також збільшуються приблизно на 20 відсотків. Щоб елементи апарата не пошкодились у режимі очікування, вбудовано ефективну функцію автоматичного скидання тиску. Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Особливості та переваги
Високоякісне обладнання
- Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування
- Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням.
- Високоякісна латунна головка циліндра.
Гнучкість в роботі
- Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
- У горизонтальному положенні колеса не стикаються з землею, що забезпечує високу стійкість апарату.
Висока мобільність
- Рукоятка, що штовхається, може бути засунута за допомогою натискання клавіші, що забезпечує компактність пристрою і скорочує місце для зберігання
- Апарат легко поміщається в сервісний автомобіль.
- Тримачі для приладдя прискорюють підготовку до роботи.
Зручне зберігання аксесуарів
- Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
- Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
- Практичний відсік для розміщення роторного сопла.
Легко обслуговується
- Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
- Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Ефективне і економічне рішення
- Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
- Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|700
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|170 / 17
|Макс. тиск (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Споживана потужність (кВт)
|4,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|31,671
|Вага (з упаковкою) (кг)
|35,1
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 455 x 700
Комплектація
- Пістолет: EASY! Force
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Найвищої якості
- Автоматична система скидання тиску
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/17 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.