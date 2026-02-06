Надійний і потужний, компактний і мобільний: наш апарат високого тиску HD 7/17 M без підігріву води з трифазним двигуном об'єднує в собі тривалий термін служби, простоту обслуговування, максимальну гнучкість і зручність в роботі, призначений для вертикальної і горизонтальної роботи. Новий пістолет EASY! Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримує зусилля до нуля, і швидкоз'ємні кріпильні роз'єми EASY! Lock, які в 5 разів швидше, ніж звичайні, гарантують легку роботу і економію часу. Завдяки новій насосній системі енергоефективність і ефективність очищення також збільшуються приблизно на 20 відсотків. Щоб елементи апарата не пошкодились у режимі очікування, вбудовано ефективну функцію автоматичного скидання тиску. Практичний відсік для розміщення роторного сопла.