Аппарат высокого давления HD 7/17 M

Мобильный аппарат высокого давления HD 7/17 M имеет прочный 3-поршневой осевой насос с закаленным поршнем из нержавеющей стали, автоматическим сбросом давления и надежным трехфазным двигателем.

Надежный и мощный, компактный и мобильный: наш аппарат высокого давления HD 7/17 M без подогрева воды с трехфазным двигателем объединяет в себе длительный срок службы, простоту обслуживания, максимальную гибкость и удобство в работе, предназначен для вертикальной и горизонтальной работы. Новый пистолет EASY! Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить удерживающее усилие до нуля, и быстросъемные крепежные элементы EASY! Lock, которые в 5 раз быстрее, чем обычные, гарантируют легкую работу и экономию времени. Благодаря новой насосной системе энергоэффективность и эффективность очистки также увеличиваются примерно на 20 процентов. Чтобы элементы аппарата не повредеились во режиме ожидания, встроена эффективная функция автоматического сброса давления. Практичный отсек для размещения роторного сопла.

Особенности и преимущества
Высококачественное оборудование
  • Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания
  • Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
  • Высококачественная латунная головка цилиндра.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
  • В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Высокая мобильность
  • Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения
  • Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль.
  • Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 170 / 17
Макс. давление (бар/МПа) 255 / 25,5
Потребляемая мощность (кВт) 4,2
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 31,671
Вес (с упаковкой) (кг) 35,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 400 x 455 x 700

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления
Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Запчасти для HD 7/17 M

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
