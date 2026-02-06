Надежный и мощный, компактный и мобильный: наш аппарат высокого давления HD 7/17 M без подогрева воды с трехфазным двигателем объединяет в себе длительный срок службы, простоту обслуживания, максимальную гибкость и удобство в работе, предназначен для вертикальной и горизонтальной работы. Новый пистолет EASY! Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить удерживающее усилие до нуля, и быстросъемные крепежные элементы EASY! Lock, которые в 5 раз быстрее, чем обычные, гарантируют легкую работу и экономию времени. Благодаря новой насосной системе энергоэффективность и эффективность очистки также увеличиваются примерно на 20 процентов. Чтобы элементы аппарата не повредеились во режиме ожидания, встроена эффективная функция автоматического сброса давления. Практичный отсек для размещения роторного сопла.