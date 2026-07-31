Апарат високого тиску HD 7/17 M Pu (St)
Автономний стаціонарний модуль HD 7/17 M Pu. Енергоефективний, надійний, витривалий насос у міцному пластиковому корпусі для складних умов експлуатації, вертикально або горизонтально.
Автономний насосний модуль HD 7/17 M Pu - рішення для застосування в якості стаціонарного апарату високого тиску без підігріву води або для інтеграції у виробничі процеси. Прості, надійні і довговічні насосні агрегати є основою лінійки апаратів HD середнього класу модульної конструкції. Поміщені у міцний пластмасовий корпус, що забезпечує їм надійний захист у складних умовах експлуатації. Особливо компактна конструкція, високоякісне оснащення, зразкова ремонтопридатність. Оскільки у стаціонарних застосуваннях приладдя підбирається індивідуально, стандартний набір аксесуарів не передбачений.
Особливості та переваги
Високоякісне обладнанняАвтоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Гнучкість в роботіМоже експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Готовий до стаціонарного використанняЛегкий та надійний настінний монтаж за допомогою трьох отворів на задній панелі корпуса Особливо компактна конструкція Міцний пластиковий корпус надійно захищає насос від пошкоджень та бруду.
Легко обслуговується
- Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою.
- Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки.
- Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
- Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
- 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|700
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар/МПа)
|170 / 17
|Макс. тиск (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Споживана потужність (кВт)
|4,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Підведення води
|3/4″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|23,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|25,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 300 x 565
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску.
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 7/17 M Pu (St)
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