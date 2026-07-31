Автономный насосный модуль HD 7/17 M Pu – решение для применения в качестве стационарного аппарата высокого давления без подогрева воды или для интеграции в производственные процессы. Простые, надежные и долговечные насосные агрегаты являются основой линейки аппаратов HD среднего класса модульной конструкции. Заключены в прочный пластмассовый корпус, обеспечивающий им надежную защиту в сложных условиях эксплуатации. Особо компактная конструкция, высококачественное оснащение, образцовая ремонтопригодность. Поскольку в стационарных применениях принадлежности подбираются индивидуально, стандартный набор аксессуаров не предусмотрен.