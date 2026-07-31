Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)

Автономный стационарный модуль HD 7/17 M Pu. Энергоэффективный, надежный, выносливый насос ВД в прочном пластиковом корпусе для сложных условий эксплуатации, вертикально или горизонтально.

Автономный насосный модуль HD 7/17 M Pu – решение для применения в качестве стационарного аппарата высокого давления без подогрева воды или для интеграции в производственные процессы. Простые, надежные и долговечные насосные агрегаты являются основой линейки аппаратов HD среднего класса модульной конструкции. Заключены в прочный пластмассовый корпус, обеспечивающий им надежную защиту в сложных условиях эксплуатации. Особо компактная конструкция, высококачественное оснащение, образцовая ремонтопригодность. Поскольку в стационарных применениях принадлежности подбираются индивидуально, стандартный набор аксессуаров не предусмотрен.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St): Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St): Гибкость в работе
Гибкость в работе
Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St): Готов к стационарному применению
Готов к стационарному применению
С задней стороны корпуса предусмотрены три отверстия для легкого и надежного прикрепления к стене. Особо компактная конструкция Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Легко обслуживается
  • Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства.
  • Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 170 / 17
Макс. давление (бар/МПа) 255 / 25,5
Потребляемая мощность (кВт) 4,2
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 23,2
Вес (с упаковкой) (кг) 25,7
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 290 x 300 x 565

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Pu (St)

Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/17 M Pu (St)

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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