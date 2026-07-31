Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage

До 700 літрів води за годину для оптимальних результатів очищення: потужний апарат високого тиску HD 7/17 M Cage зі сталевою трубчастою рамою, 3-фазним двигуном та автоматичним скиданням тиску.

HD 7/17 M Cage з 3-фазним двигуном — це мобільний і високоміцний апарат високого тиску, оснащений сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям, який був розроблений для вертикального або горизонтального використання в складних умовах експлуатації. Новий 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндрів легко доступний завдяки зручній в обслуговуванні конструкції машини і дозволяє на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту насоса встановлено додатковий фільтр тонкого очищення води, тоді як автоматичне скидання тиску знижує навантаження на насос та інші елементи високого тиску в режимі очікування. Інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримуючу силу до нуля. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, в п'ять разів швидше, ніж звичайні різьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage: Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Міцна трубчаста сталева рама захищає всі компоненти. Трубчаста сталева рама також підходить для простого кріплення та кріплення машини в службовому автомобілі. Міцний пластиковий корпус надійно захищає насос від пошкоджень та бруду.
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage: Високоякісне обладнання
Високоякісне обладнання
Автоматичне скидання тиску для захисту елементів апарату в режимі очікування Потужний двополюсний електродвигун з повітряним охолодженням. Високоякісна латунна головка циліндра.
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage: Легко обслуговується
Легко обслуговується
Легкий доступ до головки блоку циліндрів при відкритті нижньої частини пристрою. Швидкий доступ до електричної коробки завдяки простому зняттю кришки. Великий фільтр тонкого очищення води захищає насос від частинок бруду у воді.
Підвищена енергоефективність (до 20%)
  • Новий 3-поршневий осьовий насос зі зменшеними втратами потоку і тиску
  • 20 % збільшення продуктивності і енергоефективності.
Ефективне і економічне рішення
  • Пістолет високого тиску EASY!Force для роботи без втоми.
  • Надійність і швидкість в одному рішенні: швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock - у п’ять разів швидше за класичні з'єднання.
Гнучкість в роботі
  • Може експлуатуватися як вертикально, так і горизонтально.
Зручне зберігання аксесуарів
  • Тримач для закріплення трубки для пінної чистки.
  • Тримач EASY!Lock для закріплення потужного сопла або пристосування для очищення поверхонь на корпусі апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 700
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар/МПа) 170 / 17
Макс. тиск (бар/МПа) 255 / 25,5
Споживана потужність (кВт) 4,2
Кабель живлення (м) 5
Підведення води 3/4″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 36,6
Вага (з упаковкою) (кг) 40,878
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 420 x 460 x 970

Комплектація

  • Пістолет: EASY! Force
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage
Апарат високого тиску HD 7/17 M Cage

Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить для використання: для очищення автомобілів, в будівельному та транспортному секторі, а також на промислових підприємствах
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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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