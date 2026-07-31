HD 7/17 M Cage з 3-фазним двигуном — це мобільний і високоміцний апарат високого тиску, оснащений сталевою трубчастою рамою з порошковим покриттям, який був розроблений для вертикального або горизонтального використання в складних умовах експлуатації. Новий 3-поршневий осьовий насос з латунною головкою циліндрів легко доступний завдяки зручній в обслуговуванні конструкції машини і дозволяє на 20% підвищити продуктивність очищення і ефективність використання енергії. Для захисту насоса встановлено додатковий фільтр тонкого очищення води, тоді як автоматичне скидання тиску знижує навантаження на насос та інші елементи високого тиску в режимі очікування. Інноваційний пістолет високого тиску EASY! Force використовує силу віддачі струменя високого тиску, щоб зменшити утримуючу силу до нуля. Швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock дають можливість швидкого з'єднання/роз'єднання, в п'ять разів швидше, ніж звичайні різьбові з'єднання, без зниження міцності або довговічності.