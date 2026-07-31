Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage

До 700 литров воды в час для оптимальных результатов очистки: мощный аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage со стальной трубчатой рамой, трехфазным двигателем и автоматическим сбросом давления.

HD 7/17 M Cage с трехфазным двигателем представляет собой мобильный и высокопрочный аппарат высокого давления, оснащенный стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием, способный работать в вертикальном и горизонтальном положении, в сложных условиях эксплуатации. Новый 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндров легко доступен благодаря удобной в обслуживании конструкции аппарата, и позволяет на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты насоса установлен дополнительный фильтр тонкой очистки воды, тогда как автоматический сброс давления снижает нагрузку на насос и другие элементы высокого давления в режиме ожидания. Инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить усилие удержания до ноля. Быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность быстрого соединения/разъединения, в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Прочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле. Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage: Легко обслуживается
Легко обслуживается
Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 700
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 170 / 17
Макс. давление (бар/МПа) 255 / 25,5
Потребляемая мощность (кВт) 4,2
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 36,6
Вес (с упаковкой) (кг) 40,878
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 420 x 460 x 970

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage
Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage

Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/17 M Cage

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Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

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