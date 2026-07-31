HD 7/17 M Cage с трехфазным двигателем представляет собой мобильный и высокопрочный аппарат высокого давления, оснащенный стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием, способный работать в вертикальном и горизонтальном положении, в сложных условиях эксплуатации. Новый 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндров легко доступен благодаря удобной в обслуживании конструкции аппарата, и позволяет на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты насоса установлен дополнительный фильтр тонкой очистки воды, тогда как автоматический сброс давления снижает нагрузку на насос и другие элементы высокого давления в режиме ожидания. Инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить усилие удержания до ноля. Быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность быстрого соединения/разъединения, в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности.