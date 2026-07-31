Аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage
До 700 литров воды в час для оптимальных результатов очистки: мощный аппарат высокого давления HD 7/17 M Cage со стальной трубчатой рамой, трехфазным двигателем и автоматическим сбросом давления.
HD 7/17 M Cage с трехфазным двигателем представляет собой мобильный и высокопрочный аппарат высокого давления, оснащенный стальной трубчатой рамой с порошковым покрытием, способный работать в вертикальном и горизонтальном положении, в сложных условиях эксплуатации. Новый 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндров легко доступен благодаря удобной в обслуживании конструкции аппарата, и позволяет на 20% повысить продуктивность очистки и эффективность использования энергии. Для защиты насоса установлен дополнительный фильтр тонкой очистки воды, тогда как автоматический сброс давления снижает нагрузку на насос и другие элементы высокого давления в режиме ожидания. Инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы уменьшить усилие удержания до ноля. Быстроразъёмные соединения EASY!Lock дают возможность быстрого соединения/разъединения, в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без снижения прочности и долговечности.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйПрочная трубчатая стальная рама защищает все компоненты аппарата. Трубчатая стальная рама также подходит для простого крепления машины в служебном автомобиле. Прочный пластмассовый корпус надежно защищает насос от повреждения и загрязнения.
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный 2-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Легко обслуживаетсяЛегкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|700
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|170 / 17
|Макс. давление (бар/МПа)
|255 / 25,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|36,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|40,878
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|420 x 460 x 970
Комплектация
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления.
Видео
Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 7/17 M Cage
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