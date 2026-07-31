Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA

Особливості та переваги
Автоматичний барабан для шлангу.
  • Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
  • Автоматичний барабан для безпечної роботи та зручного зберігання 15-метрового шланга високого тиску Ultra Guard із покриттям Teflon®.
Висока ефективність
  • Режим eco!efficiency забезпечує ефективну та екологічну експлуатацію апарата.
  • Зменшує споживання палива та викиди CO₂ на 20%.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Пістолет високого тиску EASY!Force Advanced для роботи без втоми для оператора та без зусилля утримання.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Безпека експлуатації.
  • Зручний у доступі фільтр для води захищає насос від частинок бруду.
  • Запобіжні клапани, захист від нестачі води та пального забезпечують безперервну роботу апарату.
Надійність
  • Система пом'якшення води захищає нагрівальний змійовик від пошкодження, внаслідок кальцифікації.
  • Демпферна система SDS компенсує коливання і стрибки тиску в системі високого тиску.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
  • Тримачі для зберігання кабелю живлення та шланга високого тиску.
  • Інтегроване місце зберігання сопла.
  • Тримач струменевої трубки.
Система дозування миючого засобу
  • Точне дозування миючого засобу з функцією промивки.
  • Легке і зручне наповнення бака.
Концепція мобільності.
  • Дизайн «Jogger» із покращеною маневреністю, завдяки великим гумовим колесам і передньому поворотному колесу.
  • Інтегрована система нахилу для легкого подолання перешкод, таких як сходи та бордюри.
  • Ручки для простого транспортування та маневреності.
Простота використання.
  • Інтуїтивно зрозуміле управління, завдяки єдиному великому перемикачу.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 310 - 660
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Макс. тиск (бар) 220
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 4,4
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 3,6
Витрата палива в режимі eco!efficiency (г/год) 2,9
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 025
Паливний бак (л) 15
Вага (з аксесуарами) (кг) 114,3
Вага (з упаковкою) (кг) 126,311
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1260 x 650 x 920

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 15 м
  • Система еластичного демпфування (SDS)
  • Вбудований автоматичний барабан для шлангу високого тиску
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вмонтовані баки для палива і миючого засобу
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA
Апарат високого тиску HDS 7/16 CXA

Відео

Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 7/16 CXA

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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