Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA

Особенности и преимущества
Автоматический барабан для шланга
  • Устойчивый к царапинам и гладкий шланг высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
  • Автоматический барабан для безопасной работы и удобного хранения 15-метрового шланга высокого давления Ultra Guard с покрытием Teflon®.
Высокая эффективность.
  • Режим eco!efficiency обеспечивает эффективную и экологичную эксплуатацию аппарата.
  • Расход топлива и выбросы CO₂ сокращаются на 20%.
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
  • Пистолет высокого давления EASY!Force Advanced для работы без усталости для оператора и без усилия удержания.
  • Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • Система умягчения воды защищает нагревательный змеевик от повреждения, вследствие кальцификации.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
  • Интегрированный отсек для хранения сопел
  • Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
Система дозирования чистящего средства
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
  • Легкое и удобное наполнение бака.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Интегрированная система наклона для легкого преодоления препятствий, таких как лестницы и бордюры.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 310 - 660
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 160 / 3 - 16
Макс. давление (бар) 220
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 4,4
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 3,6
Расход топлива в режиме eco!efficiency (г/ч) 2,9
Кабель питания (м) 5
Размер сопла 025
Топливный бак (л) 15
Вес (с аксессуарами) (кг) 114,3
Вес (с упаковкой) (кг) 126,311
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1260 x 650 x 920

Комплектация

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Система эластичного демпфирования (SDS)
  • Встроенный автоматический барабан для шланга высокого давления
  • Автоматическая система сброса давления.
  • Интегрированные баки для топлива и чистящего средства
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA
Аппарат высокого давления HDS 7/16 CXA

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HDS 7/16 CXA

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

Создано с помощью ИИ (искусственного интеллекта)

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой Visa, Mastercard

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 7000 грн. До 7000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЕРВИС

0 800 500 126, (067) 329-71-41
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

Магазины и сервисные центры

Керхер Центры

Поиск магазинов и сервисных центров

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.