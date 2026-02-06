Аппарат характеризуется повышенным уровнем безопасности. Как машина, так и аксессуары соответствуют требованиям для работы во взрывоопасных местах. HD 10/16-4 Cage Ex соответствует температурному классу Т3. Может применяться в местах, где температура воспламенения достигает 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex идеален в тех случаях, когда обычный аппарат высокого давления использовать запрещено, например, в химической промышленности.