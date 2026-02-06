Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex

Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex во взрывозащищенном исполнении разработан специально для применения во взрывоопасных зонах.

Аппарат характеризуется повышенным уровнем безопасности. Как машина, так и аксессуары соответствуют требованиям для работы во взрывоопасных местах. HD 10/16-4 Cage Ex соответствует температурному классу Т3. Может применяться в местах, где температура воспламенения достигает 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex идеален в тех случаях, когда обычный аппарат высокого давления использовать запрещено, например, в химической промышленности.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex: Рама обработана защитным нанесением
Прочная трубчатая металлическая рама Точки крепления крана Защита машины от повреждений
Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex: Взрывозащищенная конструкция
Резиновые шины Температура поверхности ниже 200 ° С
Аппарат высокого давления HD 10/16-4 Cage Ex: Мощный и прочный
4-полюсный электродвигатель с воздушным охлаждением Латунная головка цилиндров и керамические поршни Прочный и долговечный насос Kärcher с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивает стабильное оптимальное давление.
Безопасность эксплуатации.
  • Фильтр для чистой воды, оберегающий компоненты аппарата, снимается для очистки без применения инструментов.
  • Защищает насос от сухого хода.
  • Система подачи моющих средств для удаления сложных загрязнений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 1000
Температура воды на входе (°C) 50
Рабочее давление (бар/МПа) 160 / 16
Макс. давление (бар/МПа) 220 / 22
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 122,6
Вес (с упаковкой) (кг) 131,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 980 x 720 x 1100

Комплектация

  • Пистолет: EASY!Force Ex
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 1050 мм
  • Струйная трубка из нержавеющей стали, электропроводная: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Струйная трубка высокого давления

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
  • Взрывоопасная зона Atex
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для HD 10/16-4 Cage Ex

