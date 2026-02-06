Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex
Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex у вибухозахищеному віконанні розроблений спеціально для! Застосування у вибухонебезпечних зонах.
Апарат характеризується підвіщенім рівнем безпеки. Як машина, так и аксесуари відповідають вимогам для роботи у вибухонебезпечних місцях. HD 10/16-4 Cage Ex відповідає температурному класу Т3. Може застосовуватісь в місцях, де температура займання досягає 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex ідеальний у таких випадка, коли звичайний апарат високого тиску використовувати заборонено, Наприклад, у хімічній промісловості.
Особливості та переваги
Рама оброблена захисним нанесеннямМіцна трубчаста металева рама Точки кріплення крана Захист машини від пошкоджень
Вибухозахищена конструкціяГумові шини Температура поверхні нижче 200 ° С
Потужний і міцний4-полюсний електродвигун з повітряним охолодженням Латунна головка циліндрів і керамічні поршні Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Безпека експлуатації.
- Фільтр для чистої води, що оберігає компоненти апарату, знімається для очищення без застосування інструментів.
- Захищає насос від сухого ходу.
- Система всмоктування миючих засобів для видалення складних забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|1000
|Температура води на вході (°C)
|50
|Робочий тиск (бар/МПа)
|160 / 16
|Макс. тиск (бар/МПа)
|220 / 22
|Споживана потужність (кВт)
|5,5
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|122,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|131,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|980 x 720 x 1100
Комплектація
- Пістолет: Захист EASY!Force Ex
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
- Струменева трубка з нержавіючої сталі, електропровідна: 1050 мм
- Потужне сопло
- Струменева трубка високого тиску
Оснащення
- Автоматична система скидання тиску
- Вибухонебезпечна зона Atex
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 10/16-4 Cage Ex
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.