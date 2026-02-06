Апарат характеризується підвіщенім рівнем безпеки. Як машина, так и аксесуари відповідають вимогам для роботи у вибухонебезпечних місцях. HD 10/16-4 Cage Ex відповідає температурному класу Т3. Може застосовуватісь в місцях, де температура займання досягає 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex ідеальний у таких випадка, коли звичайний апарат високого тиску використовувати заборонено, Наприклад, у хімічній промісловості.