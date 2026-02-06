Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex

Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex у вибухозахищеному віконанні розроблений спеціально для! Застосування у вибухонебезпечних зонах.

Апарат характеризується підвіщенім рівнем безпеки. Як машина, так и аксесуари відповідають вимогам для роботи у вибухонебезпечних місцях. HD 10/16-4 Cage Ex відповідає температурному класу Т3. Може застосовуватісь в місцях, де температура займання досягає 200 ° C. HD 10/16-4 Cage Ex ідеальний у таких випадка, коли звичайний апарат високого тиску використовувати заборонено, Наприклад, у хімічній промісловості.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex: Рама оброблена захисним нанесенням
Рама оброблена захисним нанесенням
Міцна трубчаста металева рама Точки кріплення крана Захист машини від пошкоджень
Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex: Вибухозахищена конструкція
Вибухозахищена конструкція
Гумові шини Температура поверхні нижче 200 ° С
Апарат високого тиску HD 10/16-4 Cage Ex: Потужний і міцний
Потужний і міцний
4-полюсний електродвигун з повітряним охолодженням Латунна головка циліндрів і керамічні поршні Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Безпека експлуатації.
  • Фільтр для чистої води, що оберігає компоненти апарату, знімається для очищення без застосування інструментів.
  • Захищає насос від сухого ходу.
  • Система всмоктування миючих засобів для видалення складних забруднень.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 3
Напруга (В) 400
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 1000
Температура води на вході (°C) 50
Робочий тиск (бар/МПа) 160 / 16
Макс. тиск (бар/МПа) 220 / 22
Споживана потужність (кВт) 5,5
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 122,6
Вага (з упаковкою) (кг) 131,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 980 x 720 x 1100

Комплектація

  • Пістолет: Захист EASY!Force Ex
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Специфікація шлангу високого тиску: DN 8, 400 бар
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 1050 мм
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі, електропровідна: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Струменева трубка високого тиску

Оснащення

  • Автоматична система скидання тиску
  • Вибухонебезпечна зона Atex
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

