Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery

Легкий ручной аккумуляторный аппарат среднего давления для быстрой промежуточной уборки без подключения к электросети. Сменный аккумулятор напряжением 18 В и зарядное устройство приобретаются отдельно.

Поблизости нет розетки? Не проблема! Легкий ручной беспроводной аппарат среднего давления KHB 6 Battery, на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В, позволяет без подключения к электросети очистить буквально все, что находится вокруг дома и на приусадебном участке. Достаточно лишь присоединить шланг, и можно приступить к работе. Веерная насадка позволяет быстро и бережно очистить садовую мебель, игрушки и многое другое. А для очистки цветочных горшков, загрязненных землей и пыльцой, подойдет роторное сопло, легко удаляющее стойкие загрязнения. Оба сопла входят в комплект поставки аппарата, а мощный и долговечный сменный литий-ионный аккумулятор (18 В / 2,4 Ач) и зарядное устройство предлагаются в качестве опций. Этот аккумулятор может использоваться во всех аккумуляторных аппаратах Kärcher, реализованных на платформе Battery Power 18 В. Инновационная технология Real Time позволяет выводить на ЖК-дисплей аккумулятора информацию о текущей емкости и остающемся времени работы или заряда. Возможности аппарата KHB 6 Battery увеличивает широкий выбор аксессуаров. В качестве опций предлагаются, например, насадка для пенной чистки, моечная щетка и всасывающий шланг, обеспечивающей питание аппарата водой из открытых источников.

Особенности и преимущества
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной батарейной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery: Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Более эффективное и оптимально настроенное среднее давление
Максимум 24 бар для эффективной, мобильной и легкой промежуточной очистки. Легко заменяемые насадки Quick Connect. Плоская форсунка для бережной очистки и вращающаяся форсунка для более стойких загрязнений входят в комплект поставки.
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery: Легкий и инновационный дизайн устройства
Легкий и инновационный дизайн устройства
Оптимальная свобода движения и гибкость при уборке. Ручная моечная машина среднего давления с батарейным питанием для промежуточной очистки. С всасывающим шлангом, который поставляется отдельно, независимо от того, доступно ли подключение к воде.
Аксессуары для широкого спектра применений
  • Для лестниц и небольших площадей: Насадка PS 20 Handheld.
  • MJ 24 Handheld распылительная трубка с пятью различными насадками.
  • Для труднодоступных мест: шарнир 360 ° на насадке VJ 24 Handheld.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Давление (бар) макс. 24
Регулировка давления Среднее давление
Производительность (л/ч) макс. 200
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 12 (2,5 А·ч) / макс. 24 (5,0 А·ч)
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,3
Вес (с упаковкой) (кг) 2,076
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 302 x 89 x 252

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
  • Грязевая фреза DB 24

Оснащение

  • Всасывание воды
  • Распылительная трубка: длинный
  • Плоское сопло
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Фильтр
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery
Ручная портативная мойка среднего давления KHB 6 Battery

Видео

Области применения
  • Для цветочных горшков.
  • Детские игрушки / машины / беговелы
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Велосипеды
  • Изгороди
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Чистящее средство
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для KHB 6 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


