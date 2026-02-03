Ручна портативна мийка середнього тиску KHB 6 Battery
Легкий ручний акумуляторний апарат середнього тиску для швидкого проміжного прибирання без підключення до електромережі. Змінний акумулятор напругою 18 В і зарядний пристрій можна придбати окремо.
Поблизу немає розетки? Не проблема! Легкий ручний бездротової апарат середнього тиску KHB 6 Battery, на акумуляторній платформі Kärcher 18 В, дозволяє без підключення до електромережі очистити буквально все, що знаходиться навколо будинку і на присадибній ділянці. Достатньо лише приєднати шланг, і можна приступити до роботи. Віялове сопло дозволяє швидко і дбайливо очистити садові меблі, іграшки та багато іншого. А для очищення квіткових горщиків, забруднених землею і пилком, підійде роторное сопло, яке легко видаляє стійкі забруднення. Обидва сопла входять в комплект поставки апарату, а потужний і довговічний змінний літій-іонний акумулятор (18 В / 2,4 Ач) і зарядний пристрій пропонуються в якості опції. Цей акумулятор може використовуватися у всіх акумуляторних апаратах Kärcher, реалізованих на платформі Battery Power 18 В. Інноваційна технологія Real Time дозволяє виводити на ЖК-дисплей акумулятора інформацію про поточну ємності і що залишається часу роботи або заряду. Можливості апарату KHB 6 Battery збільшує широкий вибір аксесуарів. В якості опції пропонуються, наприклад, насадка для пінної чистки, мийна щітка і шланг, що забезпечує харчування апарату водою з відкритих джерел.
Особливості та переваги
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery PowerТехнологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам. Сумісний з усіма пристроями на єдиній акумуляторній батарейній платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Більш ефективний та оптимально налаштований середній тискМаксимум 24 бар для ефективного, мобільного та легкого проміжного очищення. Легко замінні насадки Quick Connect. Плоска форсунка для дбайливого очищення і обертова форсунка для більш стійких забруднень входять до комплекту поставки.
Легкий та інноваційний дизайн пристроюОптимальна свобода руху і гнучкість при прибиранні. Ручний акумуляторний апарат середнього тиску для проміжного очищення. Зі всмоктуючим шлангом, який поставляється окремо, незалежно від того, є чи підключення до води.
Аксесуари для широкого спектру застосування
- Для сходів і невеликих площ: Насадка PS 20 Handheld.
- MJ 24 Handheld розпилювальна трубка з п'ятьма різними насадками.
- Для важкодоступних місць: шарнір 360 ° на насадці VJ 24 Handheld.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Тиск (бар)
|макс. 24
|Регулювання тиску
|Середній тиск
|Продуктивність (л/год)
|макс. 200
|Напруга (В)
|18
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 12 (2,5 А·год) / макс. 24 (5,0 А·год)
|Колір
|чорний
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,076
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|302 x 89 x 252
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
- Грязьова фреза DB 24
Оснащення
- Всмоктування води
- Розпилювальна трубка: довгий
- Пласке сопло
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Фільтр
Області застосування
- Квіткові клумби
- Дитячі іграшки
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Велосипеди
- Паркани
- Садові іграшки
