Поблизу немає розетки? Не проблема! Легкий ручний бездротової апарат середнього тиску KHB 6 Battery, на акумуляторній платформі Kärcher 18 В, дозволяє без підключення до електромережі очистити буквально все, що знаходиться навколо будинку і на присадибній ділянці. Достатньо лише приєднати шланг, і можна приступити до роботи. Віялове сопло дозволяє швидко і дбайливо очистити садові меблі, іграшки та багато іншого. А для очищення квіткових горщиків, забруднених землею і пилком, підійде роторное сопло, яке легко видаляє стійкі забруднення. Обидва сопла входять в комплект поставки апарату, а потужний і довговічний змінний літій-іонний акумулятор (18 В / 2,4 Ач) і зарядний пристрій пропонуються в якості опції. Цей акумулятор може використовуватися у всіх акумуляторних апаратах Kärcher, реалізованих на платформі Battery Power 18 В. Інноваційна технологія Real Time дозволяє виводити на ЖК-дисплей акумулятора інформацію про поточну ємності і що залишається часу роботи або заряду. Можливості апарату KHB 6 Battery збільшує широкий вибір аксесуарів. В якості опції пропонуються, наприклад, насадка для пінної чистки, мийна щітка і шланг, що забезпечує харчування апарату водою з відкритих джерел.