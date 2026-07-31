Professional

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Мийки високого тиску
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- Роторні насадки (Фрези для бруду)
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- Потужні сопла Kärcher
- eco!Booster
- Парові розпилювальні насадки/захист для насадок/тримач кулькової
- Різьбовий роз'єм для сопла / дистанційна насадка
- Шланги високого тиску
- Чищення труб
- Очищувачі для підлоги та плоских поверхонь
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- Для перемішування / інжектори
- Швидке підключення
- З'єднувальні деталі
- Барабани для шлангів
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- Пристрій для вологого піскоструменевого очищення
- Очистка баків та ємностей
- Монтажні комплекти
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- Кабель управління
- Трубопровід високого тиску
- Установка апаратів
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- Всмоктувальні балки та всмоктувальні губки
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