Промышленные пылеуловители
Непрерывность всасывания частиц пыли Удаление загрязнения непосредственно в рабочей точке, где оно образуется, при этом сам процесс очистки надежен и безопасен для работника. Наши промышленные пылесосысправятся с любым видом пыли, стружки, которая образуется в процессе работы станков.
Промышленные обеспыливающие системы
Взвешенные частицы могут сильно различаться: мелкая пыль, опасная пыль, мелкая стружка и все виды абразива. Во многих отраслях промышленности важно непрерывное извлечение технологической пыли из металлов, стекла, камня, текстильных волокон, сельскохозяйственных продуктов или химикатов непосредственно в процессе. Наши промышленные обеспыливающие системы надежно улавливают взвешенные частицы, даже в больших количествах, при непрерывной работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю непосредственно на подключенных обрабатывающих центрах или заводах по розливу.
Промышленные обеспыливающие взрывозащищенные системы
Мы делаем взрывозащищенные промышленные пылесосы в соответствии со всеми правилами эксплуатации на участках с возможным кратковременными формированием взрывоопасной атмосферы (в зоне 22) и сбора взрывоопасной пыли с большой летучестью.