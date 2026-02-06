Взрывозащищенные промышленные пылеуловители

Непрерывное удаление взвешенных взрывоопасных частиц непосредственно в точке их образования во время производственного процесса требует от пылеулавливающего оборудования максимального уровня безопасности, производительности и устойчивости к износу. Взрывозащищенные промышленные пылеуловители Kärcher Ex-серии разработаны специально для таких условий. Они демонстрируют стабильную эффективность в круглосуточной стационарной эксплуатации 24/7 даже в самых требовательных сферах.

На протяжении многих лет наше оборудование успешно используется в металло- и деревообрабатывающей промышленности, автомобильном производстве, химической и фармацевтической отраслях, в пищевой промышленности, на предприятиях по производству бумаги, резины и пластмасс. Установки сертифицированы для работы во взрывоопасной зоне 22, что гарантирует соответствие современным требованиям безопасности и нормам ATEX.