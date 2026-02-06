Вибухозахищені промислові пиловловлювачі

Безперервне видалення зважених вибухонебезпечних частинок безпосередньо в точці їх утворення під час виробничого процесу вимагає від пиловловлювального обладнання максимального рівня безпеки, продуктивності та стійкості до зносу. Вибухозахищені промислові пиловловлювачі Kärcher Ex-серії розроблені спеціально для таких умов. Вони демонструють стабільну ефективність у цілодобовій стаціонарній експлуатації 24/7 навіть у найбільш вимогливих сферах.

Протягом багатьох років наше обладнання успішно використовується в метало- та деревообробній промисловості, автомобільному виробництві, хімічній і фармацевтичній галузях, у харчовій промисловості, на підприємствах з виробництва паперу, гуми та пластмас. Установки сертифіковані для роботи у вибухонебезпечній зоні 22, що гарантує відповідність сучасним вимогам безпеки та нормам ATEX.