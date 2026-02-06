Вибухозахищені промислові пиловловлювачі

Безперервне видалення зважених вибухонебезпечних частинок безпосередньо в точці їх утворення під час виробничого процесу вимагає від пиловловлювального обладнання максимального рівня безпеки, продуктивності та стійкості до зносу. Вибухозахищені промислові пиловловлювачі Kärcher Ex-серії розроблені спеціально для таких умов. Вони демонструють стабільну ефективність у цілодобовій стаціонарній експлуатації 24/7 навіть у найбільш вимогливих сферах.

Протягом багатьох років наше обладнання успішно використовується в метало- та деревообробній промисловості, автомобільному виробництві, хімічній і фармацевтичній галузях, у харчовій промисловості, на підприємствах з виробництва паперу, гуми та пластмас. Установки сертифіковані для роботи у вибухонебезпечній зоні 22, що гарантує відповідність сучасним вимогам безпеки та нормам ATEX.

0 продукт(и/ів)
Kärcher Для вибухонебезпечного пилу в повітрі
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.