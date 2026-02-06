Промислові пилососи для збору рідин / стружки

Промислові пилососи, які підходять для прибирання великих кількостей абразивної стружки і мастильних рідин Великій промисловості потрібні пилососи, які з легкістю витримують робоче навантаження, працюючи кілька годин в день або можуть безперервно працювати в режимі 24/7. Спектр речовин, який, може бути зібраний пилососом, варіюється від малих до дуже великих кількостей абразивної стружки, крупнодисперсних частинок до небезпечних речовин і рідин, таких як масло, мастильні рідини і вода