Промислові пилососи
Промислові пилососи Kärcher — це потужні та надійні рішення для ефективного прибирання у виробничих умовах. Від компактних мобільних пристроїв до моделей для спеціалізованих завдань — уся техніка поєднує високу силу всмоктування, міцну конструкцію та довговічність. У лінійці представлені пилососи для збору рідин і абразивної стружки, ідеальні для роботи з фрезерними та іншими обробними верстатами; моделі для збирання пилу та твердих частинок із фільтрами, що затримують навіть шкідливі речовини; а також сертифіковані вибухозахищені пилососи для безпечного використання у зонах із потенційно вибухонебезпечним середовищем. З Kärcher чистота виробництва стає простою, безпечною та максимально ефективною.
Промислові пилососи для збору рідин / стружки
Наші промислові пилососи мають дуже міцну конструкцію і можуть регулярно і якісно прибирати велику кількість абразивної стружки і мастильних матеріалів. Взявши до уваги всі їхні переваги, можна сказати, що наші промислові пилососи - ваш кращий вибір для прибирання стружки і мастильно-обробних рідин, які залишаються після роботи на фрезерних та інших сучасних обробних верстатах.
Промислові пилососи для збору твердих речовин / пилу
Відкрийте для себе наш широкий асортимент промислових пилососів, що мають спеціальну систему фільтрів для збирання дрібних і великих твердих частинок і пилу. Дана лінійка промислових пилососів оснащена високоякісними фільтрами для затримання шкідливих речовин і саме завдяки ним, прослужать вам дуже довго.
Вибухозахищені промислові пилососи
Сертифіковані вибухозахищені промислові пилососи прекрасно підходять для експлуатації на ділянках з можливим короткочасними формуванням вибухонебезпечних середовищ (в зоні 22) і збору шкідливого пилу категорій M і H.