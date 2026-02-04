Промислові пилососи

Промислові пилососи Kärcher — це потужні та надійні рішення для ефективного прибирання у виробничих умовах. Від компактних мобільних пристроїв до моделей для спеціалізованих завдань — уся техніка поєднує високу силу всмоктування, міцну конструкцію та довговічність. У лінійці представлені пилососи для збору рідин і абразивної стружки, ідеальні для роботи з фрезерними та іншими обробними верстатами; моделі для збирання пилу та твердих частинок із фільтрами, що затримують навіть шкідливі речовини; а також сертифіковані вибухозахищені пилососи для безпечного використання у зонах із потенційно вибухонебезпечним середовищем. З Kärcher чистота виробництва стає простою, безпечною та максимально ефективною.