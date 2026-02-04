Промышленные пылесосы

Промышленные пылесосы Kärcher — это мощные и надёжные решения для эффективной уборки в производственных условиях. От компактных мобильных устройств до моделей для специализированных задач — вся техника сочетает высокую силу всасывания, прочную конструкцию и долговечность. В линейке представлены пылесосы для сбора жидкостей и абразивной стружки, идеальные для работы с фрезерными и другими обрабатывающими станками; модели для сбора пыли и твёрдых частиц с фильтрами, задерживающими даже вредные вещества; а также сертифицированные взрывозащищённые пылесосы для безопасного применения в зонах с потенциально взрывоопасной средой. С Kärcher чистота производства становится простой, безопасной и максимально эффективной.