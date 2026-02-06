Промышленные пылесосы для сбора жидкостей / стружки

Промышленные пылесосы, которые подходят для уборки больших количеств абразивной стружки и смазочных жидкостей. Крупной промышленности нужны пылесосы, которые с легкостью выдерживают рабочую нагрузку в несколько часов в день или могут беспрерывно работать в режиме 24/7. Спектр веществ, который, может быть собран пылесосом, варьируется от малых до очень больших количеств абразивной стружки, крупнодисперсных частиц до небезопасных веществ и жидкостей, таких как масло, смазочно-охлаждающие жидкости и вода.