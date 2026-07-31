Професійна газонокосарка LM 530/36 Bp Pack
Міцна, надійна та забезпечує високі результати по догляду за газоном: акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp Pack зі сталевою декою. Багатофункціональна, з низьким рівнем шуму та без шкідливих викидів в атмосферу.
Акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp не поступається своїм бензиновим аналогам ні в продуктивності, ні в оснащеності. Цей надійний апарат зі сталевою декою, з колесами на підшипниках, автоматичної інтелектуальною системою контролю частоти обертання двигуна, що подовжує час безперервної роботи і регульованою швидкістю руху, був розроблений спеціально для професійного догляду за газонами. Підстрижену траву, за вибором, можна збирати в травозбірник, відкидати в сторону або позад, або використовувати для мульчування.
Особливості та переваги
Просте регулювання висоти зрізуПросте та зручне налаштування необхідної висоти зрізу трави. Точне виставлення висоти зрізу для вирішення будь-яких завдань.
Тяговий електродвигун з регулюванням швидкості рухуНалаштування за допомогою повзункового регулятора. Економія сил, полегшення роботи.
Інтелектуальна автоматична система контролю частоти обертання двигунаОптимальна швидкість скошування і постійно висока продуктивність. Заощадження заряду акумулятора і збільшення площі обробки від одного заряду.
Сталевий корпус деки
- Дуже міцна конструкція.
- Довговічні компоненти.
Поєднує три функції в одному пристрої для різних типів косіння
- Скошену траву можна збирати в травозбірник, мульчувати або скидати.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Рівень шуму значно нижче, ніж у бензинових газонокосарок
- Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби.
- Зниження шкідливих факторів на користувачів і навколишнє середовище.
Низька вібрація та без викидів шкідливих речовин, в порівнянні з бензиновими моторами
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Робоча ширина (мм)
|530
|Висота зрізу трави (мм)
|30 - 110
|Частота обертання (об/хв)
|3100
|Макс. швидкість руху (км/год)
|2 - 5
|Матеріал деки
|Сталь
|Ємність контейнера для збору трави (л)
|70
|Рівень шуму (дБ(А))
|95
|Рівень вібрацій (м/с²)
|0,8
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|6
|Продуктивність від 1 заряду батареї (м²)
|макс. 600 (6,0 Aгод) / макс. 750 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 40 (6,0 Aгод) / макс. 55 (7,5 Агод)
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю зарядного пристрою (м)
|1,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|34,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|41
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1580 x 550 x 1130
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
- Задній привід
- Мульчуючий комплект
- Травозбірник
- Лезо
Оснащення
- Акумулятор: Акумулятори 36 В / 6 Агод Battery Power + (2 шт)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
Відео
Області застосування
- Для стрижки малих та середніх за площею газонів
- Зрізану траву можна за вибором збирати в травозбірник, викидати в сторону або використовувати для мульчування
Аксесуари
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Запчастини для LM 530/36 Bp Pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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