Акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp не поступається своїм бензиновим аналогам ні в продуктивності, ні в оснащеності. Цей надійний апарат зі сталевою декою, з колесами на підшипниках, автоматичної інтелектуальною системою контролю частоти обертання двигуна, що подовжує час безперервної роботи і регульованою швидкістю руху, був розроблений спеціально для професійного догляду за газонами. Підстрижену траву, за вибором, можна збирати в травозбірник, відкидати в сторону або позад, або використовувати для мульчування.