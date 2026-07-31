Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack

Наша акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp як найкраще підходить для щоденного використання в найскладніших умовах, вона зручна в роботі завдяки збалансованій ергономічній конструкції, простоті в керуванні та низького рівня вібрацій.

Надійна акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp ідеально підходить для щоденного догляду за будинком, садівництвом, ліквідацією наслідків стихії, невеликих лісозаготівельних робіт, благоустрою парків і міських територій. Пила прекрасно збалансована і дуже зручно лежить в руці, з мінімальним рівнем вібрації і абсолютно без виділення шкідливих речовин в атмосферу. Вона працює набагато тихіше, ніж бензопили, і має низькі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування.

Особливості та переваги
Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack: Механічне гальмо ланцюга
Механічне гальмо ланцюга
Негайна зупинка при відкиданні пили.
Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack: Автоматичне змащення ланцюга
Автоматичне змащення ланцюга
Оптимальне змащування ланцюга для забезпечення тривалого терміну служби. Спрощене технічне обслуговування.
Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack: Вбудований масляний бачок з оглядовим віконцем
Вбудований масляний бачок з оглядовим віконцем
Простота контролю рівня масла. Кришка масляного бачка закріплена, щоб уникнути її втрати.
Комплектація з комбінованим ключем
  • Можливість швидкого натягу ланцюга.
  • Простота заміни ланцюга та шини.
Швидка та потужна
  • Висока швидкість ланцюга 23 м / с забезпечує швидке та точне розпилювання.
  • Висока продуктивність на рівні бензинових моделей, навіть для твердих порід дерева.
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Надзвичайно економічна, тому що відсутні експлуатаційні витрати на бензин, фільтри і т.д.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Направляюча (мм) 400
Швидкість руху ланцюга (м/с) 23
Крок ланцюга 3/8″
Товщина приводних ланок 1.3 мм / 0.050"
Кількість ланок ланцюга 56
Ємність резервуара для масла (мл) 160
Привід Безщітковий електродвигун
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 36
Ємність (Ач) 7,5
Продуктивність від 1 заряду батареї (розр.) макс. 170 (6,0 Aгод) / макс. 230 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 25 (6,0 Aгод) / макс. 30 (7,5 Агод)
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Довжина кабелю зарядного пристрою (м) 1,2
Маса (без приладдя) (кг) 4
Вага (з упаковкою) (кг) 9,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 880 x 210 x 250

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
  • Направляюча
  • Ланцюг
  • Захисний кожух ланцюга
  • Автоматичне змащення ланцюга
  • Ланцюговий тормоз
  • Індикатор рівня мастила

Оснащення

  • Акумулятор: Акумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Агод (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack
Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack

Відео

Області застосування
  • Ідеально підходить для догляду за ділянкою, садівництва та заготівлі дров
  • Для розчищення території після штормів і ураганів, а також для валки невеликих і середніх дерев
  • Для догляду за деревами та чагарниками в парках і міських районах
  • Для обробки колод, наприклад, для нарізки балок
  • Підходить для роботи в закритих приміщеннях
Аксесуари
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Запчастини для CS 400/36 Bp pack

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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