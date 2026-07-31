Професійна ланцюгова пила CS 400/36 Bp pack
Наша акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp як найкраще підходить для щоденного використання в найскладніших умовах, вона зручна в роботі завдяки збалансованій ергономічній конструкції, простоті в керуванні та низького рівня вібрацій.
Надійна акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp ідеально підходить для щоденного догляду за будинком, садівництвом, ліквідацією наслідків стихії, невеликих лісозаготівельних робіт, благоустрою парків і міських територій. Пила прекрасно збалансована і дуже зручно лежить в руці, з мінімальним рівнем вібрації і абсолютно без виділення шкідливих речовин в атмосферу. Вона працює набагато тихіше, ніж бензопили, і має низькі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування.
Особливості та переваги
Механічне гальмо ланцюгаНегайна зупинка при відкиданні пили.
Автоматичне змащення ланцюгаОптимальне змащування ланцюга для забезпечення тривалого терміну служби. Спрощене технічне обслуговування.
Вбудований масляний бачок з оглядовим віконцемПростота контролю рівня масла. Кришка масляного бачка закріплена, щоб уникнути її втрати.
Комплектація з комбінованим ключем
- Можливість швидкого натягу ланцюга.
- Простота заміни ланцюга та шини.
Швидка та потужна
- Висока швидкість ланцюга 23 м / с забезпечує швидке та точне розпилювання.
- Висока продуктивність на рівні бензинових моделей, навіть для твердих порід дерева.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Надзвичайно економічна, тому що відсутні експлуатаційні витрати на бензин, фільтри і т.д.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Направляюча (мм)
|400
|Швидкість руху ланцюга (м/с)
|23
|Крок ланцюга
|3/8″
|Товщина приводних ланок
|1.3 мм / 0.050"
|Кількість ланок ланцюга
|56
|Ємність резервуара для масла (мл)
|160
|Привід
|Безщітковий електродвигун
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|36
|Ємність (Ач)
|7,5
|Продуктивність від 1 заряду батареї (розр.)
|макс. 170 (6,0 Aгод) / макс. 230 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 25 (6,0 Aгод) / макс. 30 (7,5 Агод)
|Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В)
|100 - 240
|Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю зарядного пристрою (м)
|1,2
|Маса (без приладдя) (кг)
|4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|880 x 210 x 250
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій у комплекті поставки
- Направляюча
- Ланцюг
- Захисний кожух ланцюга
- Автоматичне змащення ланцюга
- Ланцюговий тормоз
- Індикатор рівня мастила
Оснащення
- Акумулятор: Акумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Агод (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power+ 36 В (1 шт)
Відео
Області застосування
- Ідеально підходить для догляду за ділянкою, садівництва та заготівлі дров
- Для розчищення території після штормів і ураганів, а також для валки невеликих і середніх дерев
- Для догляду за деревами та чагарниками в парках і міських районах
- Для обробки колод, наприклад, для нарізки балок
- Підходить для роботи в закритих приміщеннях
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Запчастини для CS 400/36 Bp pack
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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