Надійна акумуляторна ланцюгова пила CS 400/36 Bp ідеально підходить для щоденного догляду за будинком, садівництвом, ліквідацією наслідків стихії, невеликих лісозаготівельних робіт, благоустрою парків і міських територій. Пила прекрасно збалансована і дуже зручно лежить в руці, з мінімальним рівнем вібрації і абсолютно без виділення шкідливих речовин в атмосферу. Вона працює набагато тихіше, ніж бензопили, і має низькі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування.