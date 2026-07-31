Надежная аккумуляторная цепная пила CS 400/36 Bp идеально подходит для ежедневного ухода за домом, садоводством, ликвидацией последствий стихии, небольших лесозаготовительных работ, благоустройства парков и городских территорий. Пила прекрасно сбалансирована и очень удобно лежит в руке, с минимальным уровнем вибрации и абсолютно без выделения вредных веществ в атмосферу. Она работает намного тише, чем бензопилы, и имеет низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.