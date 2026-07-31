Потужна, економічна та екологічно чиста: наша акумуляторна повітродувка LB 930/36 Bp Pack вражає в усіх відношеннях. Вона швидко видаляє опале листя та інше сміття з найбільш важкодоступних місць та робить цей так тихо, що може застосовуватися навіть у місцях, що вимагають дотримання тиші. Крім того, вона не виділяє ніяких шкідливих речовин, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, зручна у використанні та має мінімальні експлуатаційні витрати і витрати на технічне обслуговування.