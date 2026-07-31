Професійна повітродувка LB 930/36 Bp
Наша потужна повітродувка LB 930/36 Bp не тільки швидко видаляє опале листя та інше сміття з найбільш важкодоступних місць, а й робить це так тихо, що може застосовуватися в місцях, що вимагають дотримання тиші. При цьому вона не виділяє шкідливих речовин в атмосферу.
Потужна, економічна та екологічно чиста: наша акумуляторна повітродувка LB 930/36 Bp Pack вражає в усіх відношеннях. Вона швидко видаляє опале листя та інше сміття з найбільш важкодоступних місць та робить цей так тихо, що може застосовуватися навіть у місцях, що вимагають дотримання тиші. Крім того, вона не виділяє ніяких шкідливих речовин, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу, зручна у використанні та має мінімальні експлуатаційні витрати і витрати на технічне обслуговування.
Особливості та переваги
Металевий скребокВидаляє клейкі забруднення. Захищає кінець видувної труби від пошкоджень.
Високошвидкісна насадкаФормує потужний сфокусований потік повітря. Легко відокремлює від поверхні мокре листя та бруд
Плавне регулювання швидкості і кнопка ТурбоМожливість оптимальної настройки швидкості потоку повітря і підвищення потужності в необхідних випадках. Максимальний контроль при видаленні мокрого листя та стійких забруднень.
Зручний плечовий ремінь
- Робота в зручній позі, яка виключає перевтому.
- Збалансована конструкція.
До 50% тихіше бензинових інструментів
- Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби.
- Зниження шкідливих факторів на користувачів і навколишнє середовище.
Безщітковий електродвигун
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Витрата повітря (м³/год)
|930
|Швидкість потоку повітря (м/с)
|макс. 60
|Потужність видування (Н)
|14
|Напруга (В)
|36
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 40 (6,0 Aгод) / макс. 50 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|916 x 177 x 325
Комплектація
- Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Насадка з металевим скребком
- Високошвидкісна насадка
- Плечовий ремінь
Відео
Області застосування
- Для очищення невеликих і середніх площ та видалення легких забруднень
- Для очищення важкодоступних місць від бруду
- Для очищення опалого листя, відрізаних гілочок, бруду і сміття
- Ідеальне рішення для виконання робіт на об'єктах, які вимагають дотримання тиші, в т.ч. в нічний час
Аксесуари
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Запчастини для LB 930/36 Bp
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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