Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp

Наша мощная воздуходувка LB 930/36 Bp не только быстро удаляет опавшую листву и другой мусор из самых труднодоступных мест, но и делает это так тихо, что может применяться в местах, требующих соблюдения тишины. При этом она не выделяет вредных веществ в атмосферу.

Мощная, экономичная и экологически чистая: наша аккумуляторная воздуходувка LB 930/36 Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Она быстро удаляет опавшую листву и другой мусор из самых труднодоступных мест, но и делает этот так тихо, что может применяться даже в местах, требующих соблюдения тишины. Кроме того, она не выделяет никаких вредных веществ, которые могут нанести вред окружающей среде, удобна в использовании и имеет минимальные эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.

Особенности и преимущества
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp: Металлический скребок
Металлический скребок
Удаляет клейкие загрязнения. Защищает конец выдувной трубы от повреждений.
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp: Высокоскоростная насадка
Высокоскоростная насадка
Формирует мощный сфокусированный поток воздуха. Легко отделяет от поверхности мокрую листву и грязь
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp: Плавная регулировка скорости и кнопка Турбо
Плавная регулировка скорости и кнопка Турбо
Возможность оптимальной настройки скорости потока воздуха и повышения мощности в необходимых случаях. Максимальный контроль при удалении мокрой листвы и стойких загрязнений.
Удобный плечевой ремень
  • Работа в удобной позе, исключающей переутомление.
  • Сбалансированная конструкция.
До 50% тише бензиновых инструментов
  • Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
  • Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Мощность потока воздуха (м³/ч) 930
Поток воздуха (м/с) макс. 60
Мощность выдувания (Н) 14
Напряжение (В) 36
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 40 (6,0 Aч) / макс. 50 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 3
Вес (с упаковкой) (кг) 5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 916 x 177 x 325

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Насадка с металлическим скребком
  • Высокоскоростная насадка
  • Плечевой ремень
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp
Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp

Видео

Области применения
  • Для очистки небольших и средних площадей и удаления небольших загрязнений
  • Для очистки труднодоступных мест от грязи
  • Для очистки опавших листьев, отрезанных веточек, грязи и мусора
  • Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время
Принадлежности
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