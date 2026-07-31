Мощная, экономичная и экологически чистая: наша аккумуляторная воздуходувка LB 930/36 Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Она быстро удаляет опавшую листву и другой мусор из самых труднодоступных мест, но и делает этот так тихо, что может применяться даже в местах, требующих соблюдения тишины. Кроме того, она не выделяет никаких вредных веществ, которые могут нанести вред окружающей среде, удобна в использовании и имеет минимальные эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.