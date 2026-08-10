Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp

Міцна, надійна та забезпечує високі результати по догляду за газоном: акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp Pack зі сталевою декою. Багатофункціональна, з низьким рівнем шуму та без шкідливих викидів в атмосферу.

Міцна, надійна та забезпечує високі результати по догляду за газоном: акумуляторна газонокосарка LM 530/36 Bp Pack зі сталевою декою. Багатофункціональна, з низьким рівнем шуму та без шкідливих викидів в атмосферу.

Особливості та переваги
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp: Просте регулювання висоти зрізу
Просте регулювання висоти зрізу
Просте та зручне налаштування необхідної висоти зрізу трави. Точне виставлення висоти зрізу для вирішення будь-яких завдань.
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp: Тяговий електродвигун з регулюванням швидкості руху
Тяговий електродвигун з регулюванням швидкості руху
Налаштування за допомогою повзункового регулятора. Економія сил, полегшення роботи.
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp: Інтелектуальна автоматична система контролю частоти обертання двигуна
Інтелектуальна автоматична система контролю частоти обертання двигуна
Оптимальна швидкість скошування і постійно висока продуктивність. Заощадження заряду акумулятора і збільшення площі обробки від одного заряду.
Сталевий корпус деки
  • Дуже міцна конструкція.
  • Довговічні компоненти.
Поєднує три функції в одному пристрої для різних типів косіння
  • Скошену траву можна збирати в травозбірник, мульчувати або скидати.
Безщітковий електродвигун
  • Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
  • Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Рівень шуму значно нижче, ніж у бензинових газонокосарок
  • Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби.
  • Зниження шкідливих факторів на користувачів і навколишнє середовище.
Низька вібрація та без викидів шкідливих речовин, в порівнянні з бензиновими моторами
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Робоча ширина (мм) 530
Висота зрізу трави (мм) 30 - 110
Частота обертання (об/хв) 3100
Макс. швидкість руху (км/год) 2 - 5
Матеріал деки Сталь
Ємність контейнера для збору трави (л) 70
Рівень шуму (дБ(А)) 95
Рівень вібрацій (м/с²) 0,8
Напруга (В) 36
Продуктивність від 1 заряду батареї (м²) макс. 600 (6,0 Aгод) / макс. 750 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 40 (6,0 Aгод) / макс. 55 (7,5 Агод)
Маса (без приладдя) (кг) 32
Вага (з упаковкою) (кг) 38
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1580 x 550 x 1130

Комплектація

  • Версія: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
  • Задній привід
  • Мульчуючий комплект
  • Травозбірник
  • Лезо
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp
Професійна газонокосарка LM 530 /36Bp

Відео

Області застосування
  • Для стрижки малих та середніх за площею газонів
  • Зрізану траву можна за вибором збирати в травозбірник, викидати в сторону або використовувати для мульчування
Аксесуари
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Запчастини для LM 530 /36Bp

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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