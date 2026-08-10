Аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp не уступает своим бензиновым аналогам ни в производительности, ни в оснащенности. Этот надежный аппарат со стальной декой, с колесами на подшипниках, автоматической интеллектуальной системой контроля частоты вращения двигателя, продлевающей время непрерывной работы и регулируемой скоростью движения, был разработан специально для профессионального ухода за газонами. Подстриженную траву, по выбору, можно собирать в травосборник, выбрасывать в сторону или назад, либо использовать для мульчирования.