Безмешковые пылесосы

Пылесосы без мешка становятся все более популярными и востребованными потребителями. Обслуживание пылесосов без мешка проще простого - достаточно высыпать мусор из колбы в урну, и ваш пылесос снова готов к работе.

Кроме того, купить пылесос без мешка - это более выгодное вложение средств, т.к. вам больше не придется тратить бюджет на покупку фильтр-мешков.