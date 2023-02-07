Безмешковые пылесосы
Пылесосы без мешка становятся все более популярными и востребованными потребителями. Обслуживание пылесосов без мешка проще простого - достаточно высыпать мусор из колбы в урну, и ваш пылесос снова готов к работе.
Кроме того, купить пылесос без мешка - это более выгодное вложение средств, т.к. вам больше не придется тратить бюджет на покупку фильтр-мешков.
Аккумуляторные вертикальные пылесосы без мешка
Новые современные пылесосы без мешка для сбора пыли маневренны, легки в управлении, оснащены активной половой насадкой и НЕРА-фильтром.
Среди преимуществ можно выделить удобное опустошение контейнера, наличие специального инструмента для очистки фильтра (в некоторых моделях он включен в комплектацию), подсветка половой насадки (модели VC 6 и VC 7).
Сетевые пылесосы без мешка
Если вы предпочитаете обычные пылесосы, работающие от электросети, то обратите внимание на модель VC 3.
VC 3 - это пылесос циклонного типа с гигиеническим фильтром HEPA 13 и низким уровнем шума.
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Мини-пылесосы без мешка. Автомобильные пылесосы
Супер компактные ручные мини-пылесосы CVH 2 можно использовать как дома, так и в автомобиле. Этот аккумуляторный пылесос легко уберет крошки со стола, очистит клавиатуру, принтер или другую технику. Его небольшие размеры, эргономичный дизайн и высокая мощность делают его удобным для очистки салона автомобиля.
Пылесосы с аквафильтром
Пылесосы с аквафильтром - это еще один вид пылесосов без мешка. Основной отличительной чертой такого пылесоса является наличие водяного фильтра: т.е. грязь собирается не в пустой контейнер, а в контейнер, заполненный водой. Пылесосом с аквафильтром обладает самой высокой степенью фильтрации воздуха, и он рекомендуется для людей, страдающих аллергией, для семей с детьми и домашними животными.
Не следует путать пылесос с аквафильтром с моющим пылесосомю Пылесос с аквафильтром - это пылесос для сухой уборки, как и все обычные пылесосы.