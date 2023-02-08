Ручные мини-пылесосы
Ручные мини-пылесосы отлично подходят для точечной уборки. Мини-пылесос быстро удалит крошки, пепел, мелкий мусор, почистит клавиатуру, системные блоки и другое оборудование.
Ручной пылесос маленький пользуется популярностью у автомобилистов, потому что им удобно убирать салон и багажник автомобиля. Диапазон мощностей автомобильных пылесосов составляет от 30 до 180 Вт. 50-80 Вт достаточно для очистки салона автомобиля от грязи и мусора. Пылесос Kärcher CVH 2 имеет мощность 70 Вт. Этот пылесос может справиться с достаточно крупным мусором, грязью и песком.
Ручной мини-пылесос: компактное решение для быстрой уборки
Ручной мини-пылесос — это удобный помощник для ежедневной точечной уборки дома, в офисе или в автомобиле. Он легко справляется с крошками, пылью, шерстью животных и мелким мусором на столе, полках, диване, сиденьях авто и в других труднодоступных местах.
Ручной пылесос маленький: идеальное решение для быстрой и эффективной уборки
Ручные пылесосы являются неотъемлемой частью современных домов и офисов, предлагая быстрое и эффективное решение для уборки. Ручной пылесос маленький - это инновационное устройство, которое позволяет легко и удобно поддерживать чистоту в любых условиях. Эти компактные и мощные гаджеты идеально подходят для удаления пыли, крошек и других мелких загрязнений, обеспечивая безупречный порядок.
Компактность и удобство использования
Одним из главных преимуществ ручного пылесоса маленького является его компактность. Благодаря небольшому размеру и легкому весу, он легко помещается в руку, что позволяет быстро убирать в труднодоступных местах. Например, такие пылесосы отлично справляются с чисткой клавиатуры компьютера, внутренностей автомобиля, полок и других небольших поверхностей. Маленький ручной пылесос можно легко хранить в любом шкафу или даже ящике стола, что делает его незаменимым инструментом для поддержания чистоты.
Высокая мощность и производительность
Несмотря на свои компактные размеры, ручной пылесос маленький обладает высокой мощностью и производительностью. Современные модели оснащены мощными моторами, которые обеспечивают эффективное всасывание пыли и грязи. Это особенно важно для удаления мелких частиц и аллергенов, которые могут накапливаться в воздухе и на поверхностях.
Аккумуляторные модели
Наши ручные пылесосы маленькие работают от аккумулятора, что делает их еще более удобными в использовании. Аккумуляторные модели не требуют подключения к электросети, что позволяет использовать их в любом месте.
Аккумуляторный ручной мини-пылесос CVH 2
Мощный ручной мини-пылесос CVH 2 на аккумуляторе эффективно удаляет все виды грязи, такие как волосы, крошки и пыль, где угодно, не оставляя следов.
Время работы от 1 заряда на минимальном уровне - до 20 минут, на максимальном уровне - 10 минут.
Высокая сила всасывания CVH 2
Пылесос для машины - это удобный девай, который поможет быстро и легко убрать салон. Kärcher CVH 2 успешно справится с пылью и мелкой грязью, а также c волосами и шерстью животных. Наш мини пылесос имеет высокую силу всасывания благодаря бесщеточному двигателю.
Ручной пылесос для машины особенно важен, если в машине ездят дети и домашние животные.
Зарядная станция в модели CVH 2 Premium
Модель мини-пылесоса Kärcher CVH 2 Premium оснащеная зарядной станцией, которая служит не только для зарядки аккумулятора, но и для удобного хранения аксессуаров - насадо и щеток, который идут в комплекте.
Малый вес ручного мини-пылесоса
Преимуществом наших мини-пылесосов является исключительная компактность и малый вес. Чтобы легко управлять гаджетом даже одной рукой, комфортный вес - не более 2,5 кг. Наши пылесосы имеют вес до 650 г - вы не устанете при уборке.
Преимущества мини пылесосов Керхер CVH 2
- Компактность и малый вес
- Быстрая подготовка к работе
- Двухступенчатая система фильтрации
- Промываемый фильтр и контейнер для сбора пыли
- Практичные аксессуары для использования дома и в автомобиле
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Эффективная система фильтрации
Идеальная чистота: благодаря предварительному фильтру из тонкой металлической сетки 2х ступенчатая система фильтрации эффективно улавливает более крупные частицы пыли. Наличие гигиенического фильтра HEPA 12 (EN 1822:1998) обеспечивает чистоту выходящего воздуха.
Купить маленький ручной пылесос - это правильное решение. Почему?
Маленький ручной пылесос - это незаменимое устройство для поддержания чистоты и порядка в любом доме. Его компактные размеры, высокая мощность, многофункциональность и простота использования делают его идеальным выбором для быстрой и эффективной уборки.
Независимо от того, нужно ли вам убрать крошки с обеденного стола, очистить клавиатуру компьютера или удалить пыль из автомобиля, маленький ручной пылесос всегда готов прийти на помощь. Инвестируя в качественный ручной пылесос, вы обеспечиваете себе комфорт и чистоту на долгие годы.