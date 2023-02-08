Ручные мини-пылесосы

Аккумуляторный ручной мини-пылесос CVH 2

Мощный ручной мини-пылесос CVH 2 на аккумуляторе эффективно удаляет все виды грязи, такие как волосы, крошки и пыль, где угодно, не оставляя следов.

Время работы от 1 заряда на минимальном уровне - до 20 минут, на максимальном уровне - 10 минут.