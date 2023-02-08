Ручні міні-пилососи

Ручні міні-пилососи відмінно підходять для точкового прибирання. Міні-пилосос швидко видалить крихти, попіл, дрібне сміття, почистить клавіатуру, системні блоки та інше обладнання.

Ручний пилосос маленький користується популярністю у автомобілістів, тому що ним зручно прибирати салон та багажник автомобіля. Діапазон потужностей автомобільних пилососів складає від 30 до 180 Вт. 50-80 Вт достатньо для очищення салону автомобіля від бруду та сміття. Пилосос Kärcher CVH 2 має потужність 70 Вт. Цей пилосос може впоратися з досить великим сміттям, брудом та піском.

Ручний міні-пилосос: компактне рішення для швидкого прибирання

Ручний міні-пилосос — це зручний помічник для щоденного точкового прибирання вдома, в офісі або в автомобілі. Він легко справляється з крихтами, пилом, шерстю тварин та дрібним сміттям на столі, полицях, дивані, сидіннях авто чи в інших важкодоступних місцях.

Ручний пилосос маленький: ідеальне рішення для швидкого та ефективного прибирання

Ручні пилососи є невід'ємною частиною сучасних будинків і офісів, пропонуючи швидке й ефективне рішення для прибирання. Ручний пилосос маленький - це інноваційний пристрій, який дає змогу легко та зручно підтримувати чистоту в будь-яких умовах. Ці компактні та потужні гаджети ідеально підходять для видалення пилу, крихт та інших дрібних забруднень, забезпечуючи бездоганний порядок.

Компактність і зручність використання

Однією з головних переваг ручного пилососа маленького є його компактність. Завдяки невеликому розміру і легкій вазі, він легко поміщається в руку, що дає змогу швидко прибирати у важкодоступних місцях. Наприклад, такі пилососи відмінно справляються з чищенням клавіатури комп'ютера, нутрощів автомобіля, полиць та інших невеликих поверхонь. Маленький ручний пилосос можна легко зберігати в будь-якій шафі або навіть шухляді столу, що робить його незамінним інструментом для підтримання чистоти.

Висока потужність і продуктивність

Незважаючи на свої компактні розміри, ручний пилосос маленький має високу потужність і продуктивність. Сучасні моделі оснащені потужними моторами, які забезпечують ефективне всмоктування пилу і бруду. Це особливо важливо для видалення дрібних частинок і алергенів, які можуть накопичуватися в повітрі та на поверхнях.

Акумуляторні моделі

Наші ручні пилососи маленькі працюють від акумулятора, що робить їх ще більш зручними у використанні. Акумуляторні моделі не потребують підключення до електромережі, що дає змогу використовувати їх у будь-якому місці.

Акумуляторний міні-пилосос CVH 2

Потужний ручний міні-пилосос CVH 2 на акумуляторі ефективно видаляє всі види бруду, такі як волосся, крихти та пил, де завгодно, не залишаючи слідів.

Час роботи від 1 заряду на мінімальному рівні – до 20 хвилин, на максимальному рівні – 10 хвилин.

Акумуляторний міні-пилосос CVH 2

Висока сила всмоктування CVH 2

Пилосос для машини - це зручний девайс, який допоможе швидко і легко прибрати салон. Kärcher CVH 2 успішно впорається з пилом і дрібним брудом, а також з волоссям і шерстю тварин. Наш міні пилосос має високу силу всмоктування завдяки безщітковому двигуну.

Ручний пилосос для машини особливо важливий, якщо в машині їздять діти та домашні тварини.

Висока сила всмоктування Kärcher CVH 2

Зарядна станція у моделі CVH 2 Premium

Модель міні-пилососа Kärcher CVH 2 Premium оснащена зарядною станцією, яка служить не тільки для заряджання акумулятора, але і для зручного зберігання аксесуарів - насадок та щіток, що йдуть у комплекті.

Зарядна станція у моделі CVH 2 Premium

Мала вага ручного міні-пилососа

Перевагою наших міні-пилососів є виняткова компактність та мала вага. Щоб легко керувати гаджетом навіть однією рукою, комфортна вага – не більше 2,5 кг. Наші пилососи мають вагу до 650 г - ви не втомитеся при прибиранні.

Мала вага ручного міні-пилососа

Переваги міні пилососів Керхер CVH 2

  • Компактність та мала вага
  • Швидка підготовка до роботи
  • Двоступінчаста система фільтрації
  • Фільтр, що промивається, і контейнер для збору пилу
  • Практичні аксесуари для використання вдома та в автомобілі

Купити автомобільний пилосос можна у нас на сайті або у магазинах партнерів.

Kärcher handheld vacuum cleaner

Ефективна система фільтрації

Ідеальна чистота: завдяки попередньому фільтру з тонкої металевої сітки 2-ступінчаста система фільтрації ефективно вловлює більші частинки пилу. Наявність гігієнічного фільтра HEPA 12 (EN 1822:1998) забезпечує чистоту повітря, що виходить.

Купити маленький ручний пилосос - це правильне рішення. Чому?

Маленький ручний пилосос - це незамінний пристрій для підтримання чистоти і порядку в будь-якому будинку. Його компактні розміри, висока потужність, багатофункціональність і простота використання роблять його ідеальним вибором для швидкого й ефективного прибирання.

Незалежно від того, чи потрібно вам прибрати крихти з обіднього столу, очистити клавіатуру комп'ютера або видалити пил з автомобіля, маленький ручний пилосос завжди готовий прийти на допомогу. Інвестуючи в якісний ручний пилосос, ви забезпечуєте собі комфорт і чистоту на довгі роки.

Поширені запитання

Для швидкого точкового прибирання без розгортання великого апарата: крихти на стільниці, пил на полицях, шерсть на дивані, бруд у салоні авто. Моделі компактні (від 0,65 кг), працюють від акумулятора і завжди готові до роботи.

CVH 2 — до 10 хвилин від одного заряду, заряджається через USB-кабель. CVH 3 Plus — до 20 хвилин у звичайному режимі або 10 хвилин на максимальній потужності, комплектується зарядною станцією.

Так. Моделі CVH 2 та CVH 3 Plus мають двоступеневу систему фільтрації з HEPA-фільтром, яка ефективно вловлює шерсть. Для важкодоступних місць використовуйте щілинну насадку «2 в 1» із комплекту. Для глибокого прибирання великих площ від шерсті краще підійде повнорозмірний пилосос серії VC.

Так, це одне з головних призначень. Компактні розміри дозволяють дістатись до зазорів між сидіннями, під килимками та в інших важкодоступних місцях. В комплекті — щілинна насадка «2 в 1», яка поєднує вузький носик для щілин і щіточку для делікатних поверхонь.

Фільтри (сталева сітка та HEPA-фільтр) в обох моделях можна промивати під водою та використовувати повторно. Замінювати потрібно лише тоді, коли після промивання сила всмоктування не відновлюється або фільтр фізично пошкоджений. Головне — давати фільтрам повністю висохнути перед встановленням назад.

Усі пилососи

Популярні запити на сайті

домашня мийка високого тискусадовий інструмент купитиручні миючі пилососимиюча швабрапилосос господарськийпаровий пилосос для дому