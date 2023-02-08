Ручні міні-пилососи

Акумуляторний міні-пилосос CVH 2

Потужний ручний міні-пилосос CVH 2 на акумуляторі ефективно видаляє всі види бруду, такі як волосся, крихти та пил, де завгодно, не залишаючи слідів.

Час роботи від 1 заряду на мінімальному рівні – до 20 хвилин, на максимальному рівні – 10 хвилин.