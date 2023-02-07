Безмішкові пилососи
Пилососи без мішка стають все більш популярними та затребуваними споживачами. Обслуговування пилососів без мішка простіше простого – достатньо висипати сміття з колби в урну, і ваш пилосос знову готовий до роботи.
Крім того, купити пилосос без мішка - це вигідне вкладення коштів, оскільки вам більше не доведеться витрачати бюджет на покупку фільтр-мішків.
Акумуляторні вертикальні пилососи без мішка
Нові сучасні пилососи без мішка для збирання пилу маневрені, легкі в управлінні, оснащені активною статевою насадкою та НЕРА-фільтром.
Серед переваг можна виділити зручне спустошення контейнера, наявність спеціального інструменту для очищення фільтра (у деяких моделях він включений у комплектацію), підсвічування насадки підлоги (моделі VC 6 і VC 7).
Мережеві пилососи без мішка
Якщо ви віддаєте перевагу звичайним пилососам, що працюють від електромережі, то зверніть увагу на модель VC 3.
VC 3 - це пилосос циклонного типу з гігієнічним фільтром HEPA 13 та низьким рівнем шуму.
У нас ви можете купити пилосос без мішка недорого. У той же час пилососи Керхер – це надійні апарати, на які ми даємо 2 роки гарантії (при реєстрації на нашому сайті).
Міні-пилососи без мішка. Автомобільні пилососи
Супер компактні ручні міні-пилососи CVH 2 можна використовувати як удома, так і в автомобілі. Цей акумуляторний пилосос легко прибере крихти зі столу, очистить клавіатуру, принтер чи іншу техніку. Його невеликі розміри, ергономічний дизайн та висока потужність роблять його зручним для очищення салону автомобіля.
Пилососи з аквафільтром
Пилососи з аквафільтром – це ще один вид пилососів без мішка. Основною відмінністю такого пилососа є наявність водяного фільтра: тобто бруд збирається не у порожній контейнер, а в контейнер, заповнений водою. Пилосос з аквафільтром має найвищий ступінь фільтрації повітря, і він рекомендується для людей, які страждають на алергію, для сімей з дітьми і домашніми тваринами.
Не слід плутати пилосос з аквафільтром з миючим пилососом Пилосос з аквафільтром - це пилосос для сухого прибирання, як і всі звичайні пилососи.