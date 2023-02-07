Безмішкові пилососи

Пилососи без мішка стають все більш популярними та затребуваними споживачами. Обслуговування пилососів без мішка простіше простого – достатньо висипати сміття з колби в урну, і ваш пилосос знову готовий до роботи.

Крім того, купити пилосос без мішка - це вигідне вкладення коштів, оскільки вам більше не доведеться витрачати бюджет на покупку фільтр-мішків.