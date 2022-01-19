Пилососи з аквафільтром
Трирівнева система фільтрації в пилососі з аквафільтром Karcher DS 6 Premium забезпечує ідеальне очищення не лише поверхонь, а й повітря в приміщенні. Затримуючи 99,99% частинок пилу, ця модель є ідеальним рішенням для алергіків.
Головні переваги
На відміну від звичайних пилососів, у яких використовуються фільтр-мішки, аквапилосос реалізує високоефективну технологію водної фільтрації. Потужний потік всмоктуваного повітря створює швидкий водяний вихор, який відокремлює частинки бруду та пилу. У результаті пил зв’язується водою і залишається у водяному фільтрі, а з пилососа виходить лише чисте повітря без алергенів.
Ще одна важлива перевага для алергіків: вам більше не потрібні фільтр-мішки, які є розсадниками пилу. Після прибирання достатньо просто вилити брудну воду з фільтра.
Прибирання із задоволенням
Пилосос з аквафільтром DS 6 Premium відзначається високою ефективністю: сучасна технологія водної фільтрації забезпечує потужне всмоктування, а низьке енергоспоживання та відсутність фільтр-мішків допомагають заощадити сімейний бюджет.
Переконливі переваги для максимального комфорту:
- Просте очищення
- Зручне керування
- Фільтр HEPA 13 (відповідно до EN 1822:1998)
- Практичний відсік для зберігання аксесуарів
- Ергономічна ручка для перенесення
- Можливість зберігання у двох положеннях — горизонтальному або вертикальному
- Висока маневровість завдяки чотирьом коліщаткам
- Телескопічна подовжувальна трубка
Чисті підлоги та чисте повітря
Багатоступенева система фільтрації затримує навіть мікроскопічні частки пилу (розміром 0,3 мкм і більше), тож пилосмок з аквафільтром випускає очищене на 99,99% повітря.
- Основна фільтрація здійснюється водяним фільтром.
- Мийний довговічний проміжний фільтр відфільтровує дрібні зважені частинки з вологого конденсованого повітря
- Високоефективний HEPA-фільтр затримує алергени: пилок, спори грибків, бактерії та виділення пилових кліщів.
Прибирання без компромісів
На відміну від звичайних пилососів, що використовують фільтр-мішки, DS 6 Premium працює за високоефективною технологією водної фільтрації.
У водяному фільтрі створюється рухомий водяний вихор із надзвичайно високою швидкістю, який відокремлює частинки бруду та пилу. Частинки зв’язуються водою й залишаються всередині фільтра.
У результаті забезпечується не лише ретельне прибирання, а й випуск із пилососа виключно чистого повітря, що не містить алергенів. Відсутність фільтр-мішка запобігає накопиченню виділень пилових кліщів та інших алергенів — після прибирання вони разом із брудною водою просто зливаються.
Ще одна важлива причина купити пилосос з водяним фільтром для алергіків: утилізація сміття не супроводжується підйомом пилу.
Короткий огляд переваг
Високоефективний водяний фільтр
Водяний фільтр не лише очищає повітря від пилу та бруду, але й затримує найдрібніші частинки, що забезпечує ефективну фільтрацію для алергіків. Усі забруднення затримуються в воді.
Автоматичне змотування кабелю
Економте час і зусилля на його скручування. Це зручно, адже пилосос завжди буде готовий до використання, а після прибирання вам не потрібно витрачати час на заплутаний кабель.
Можливість зберігання у вертикальному положенні
Потрібно зберігати водяний пилосос вертикально? Універсальний дизайн забезпечує зручність зберігання, навіть коли немає спеціальної шафи або полиці для пилососа.
Можливість зберігання горизонтально
Дає змогу компактно зберігати пилосос у будь-якому приміщенні, навіть в обмеженому просторі. Зручно для квартир з маленькими кімнатами або підсобними приміщеннями.
Зручність зберігання аксесуарів
Усі аксесуари можна зберігати безпосередньо на корпусі пилососа, що забезпечує швидкий доступ до них під час прибирання. Не потрібно шукати потрібні насадки чи інші інструменти — вони завжди під рукою.
Ергономічна ручка для перенесення
Ручка розташована так, щоб пилосос було комфортно нести, навіть якщо потрібно підняти його сходами або перенести в іншу кімнату. Це дає змогу уникнути перенапруження рук і спини під час транспортування приладу.
Як вибрати порохотяг з аквафільтром?
Потужність всмоктування
Що вища потужність всмоктування, то ефективніше пилосос збирає бруд. Це важливо для великих площ і глибокого очищення килимів.
Об'єм резервуара для води
Для квартири зазвичай достатньо резервуара об’ємом до 2 літрів, що забезпечує комфортну тривалість прибирання без частих перерв на дозаправку.
Габарити і вага
Компактна і легка конструкція полегшує зберігання і маневрування у невеликих приміщеннях. Для просторих приміщень важлива зручність експлуатації та ефективність без зайвих зусиль.
Комплектація
Переконайтесь, що в комплекті є насадки для різних поверхонь (підлога, килим, кути). Це забезпечить універсальність та ефективність очищення.
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