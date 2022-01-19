Пилососи з аквафільтром

Головні переваги

На відміну від звичайних пилососів, у яких використовуються фільтр-мішки, аквапилосос реалізує високоефективну технологію водної фільтрації. Потужний потік всмоктуваного повітря створює швидкий водяний вихор, який відокремлює частинки бруду та пилу. У результаті пил зв’язується водою і залишається у водяному фільтрі, а з пилососа виходить лише чисте повітря без алергенів.

Ще одна важлива перевага для алергіків: вам більше не потрібні фільтр-мішки, які є розсадниками пилу. Після прибирання достатньо просто вилити брудну воду з фільтра.